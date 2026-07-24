Lezárták az 55-ös főutat Ásotthalom közelében, ahol két személyautó ütközött össze pénteken dél körül - közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Faragó Adrienn a balesetről elmondta, eddig ismeretlen okból két autó összeütközött az 55-ös főút 33-as kilométerénél, Ásotthalom térségében. A műszaki mentés és a helyszínelés idejére az utat lezárták.
Baleset az 55-ösön
A katasztrófavédelem a honlapján a balesetről azt írta, az egyik járműben ketten ültek, a másikban négyen utaztak; mentő érkezett hozzájuk.
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