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Lezárták az 55-ös főutat Ásotthalom közelében, ahol két személyautó ütközött össze pénteken dél körül - közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
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csongrád - csanád vármegyei rendőr - főkapitányságfaragó adriennútlezárás

Faragó Adrienn a balesetről elmondta, eddig ismeretlen okból két autó összeütközött az 55-ös főút 33-as kilométerénél, Ásotthalom térségében. A műszaki mentés és a helyszínelés idejére az utat lezárták.

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Baleset az 55-ösön.
Fotó: Shutterstock

Baleset az 55-ösön

A katasztrófavédelem a honlapján a balesetről azt írta, az egyik járműben ketten ültek, a másikban négyen utaztak; mentő érkezett hozzájuk.

 

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