Faragó Adrienn a balesetről elmondta, eddig ismeretlen okból két autó összeütközött az 55-ös főút 33-as kilométerénél, Ásotthalom térségében. A műszaki mentés és a helyszínelés idejére az utat lezárták.

Baleset az 55-ösön.

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Baleset az 55-ösön

A katasztrófavédelem a honlapján a balesetről azt írta, az egyik járműben ketten ültek, a másikban négyen utaztak; mentő érkezett hozzájuk.