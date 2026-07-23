Magyar fiatal vesztette életét az osztrák hegyekben

Halálos baleset történt szerdán délután az ausztriai Nordkette hegységben, Innsbruck felett. Egy 18 éves magyar fiatal egy háromfős baráti társaság tagjaként túrázott a hegyen, amikor a Kemacher csúcs közelében elvesztették a tájékozódást – írja a tirol.orf.at.

Halálos baleset az osztrák hegyekben: 18 éves magyar túrázó zuhant a mélybe (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A csoport egyik tagja az ereszkedés során megcsúszott a meredek, ösvény nélküli terepen, majd mintegy 150–200 métert zuhant. A segítség gyorsan megérkezett, de a fiatal életét már nem lehetett megmenteni.

Túrázás közben történt a tragikus baleset

A három férfi reggel fél hétkor indult el a Hungerburgbahn alsó állomásától. Egy észak-tiroli csúcsot szerettek volna meghódítani, útjuk során pedig egy túrázóknak készült alkalmazással próbáltak tájékozódni.

A Seegrube pihenőhelyen tartott szünet után délután egy óra körül folytatták az útjukat.

Az emelkedőn haladva azonban az alkalmazás meghibásodott, ezért elvesztették a helyes irányt. Ennek ellenére továbbmentek a rendkívül meredek, sziklás és nehezen járható terepen a 2480 méter magas Kemacher felé.

A mentők már nem tudták megmenteni a fiatal életét

A túrázók délután negyed négy körül értek el egy kisebb fennsíkot, körülbelül 2300 méteres magasságban. Ekkor úgy döntöttek, hogy visszafordulnak.

Az ereszkedés közben azonban egyikük elvesztette az egyensúlyát, és lezuhant a meredek, füves-sziklás hegyoldalon. Társai azonnal segítséget kértek, egyikük pedig megpróbált lejutni hozzá.

A helyszínre érkező mentőhelikopter orvosa már csak a fiatal halálának beálltát tudta megállapítani.

Az áldozat holttestét rendőrségi helikopterrel emelték ki a hegyvidéki területről.

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