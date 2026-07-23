Magyar fiatal vesztette életét az osztrák hegyekben

Halálos baleset történt szerdán délután az ausztriai Nordkette hegységben, Innsbruck felett. Egy 18 éves magyar fiatal egy háromfős baráti társaság tagjaként túrázott a hegyen, amikor a Kemacher csúcs közelében elvesztették a tájékozódást – írja a tirol.orf.at.
A csoport egyik tagja az ereszkedés során megcsúszott a meredek, ösvény nélküli terepen, majd mintegy 150–200 métert zuhant. A segítség gyorsan megérkezett, de a fiatal életét már nem lehetett megmenteni.
Túrázás közben történt a tragikus baleset
A három férfi reggel fél hétkor indult el a Hungerburgbahn alsó állomásától. Egy észak-tiroli csúcsot szerettek volna meghódítani, útjuk során pedig egy túrázóknak készült alkalmazással próbáltak tájékozódni.
A Seegrube pihenőhelyen tartott szünet után délután egy óra körül folytatták az útjukat.
Az emelkedőn haladva azonban az alkalmazás meghibásodott, ezért elvesztették a helyes irányt. Ennek ellenére továbbmentek a rendkívül meredek, sziklás és nehezen járható terepen a 2480 méter magas Kemacher felé.
A mentők már nem tudták megmenteni a fiatal életét
A túrázók délután negyed négy körül értek el egy kisebb fennsíkot, körülbelül 2300 méteres magasságban. Ekkor úgy döntöttek, hogy visszafordulnak.
Az ereszkedés közben azonban egyikük elvesztette az egyensúlyát, és lezuhant a meredek, füves-sziklás hegyoldalon. Társai azonnal segítséget kértek, egyikük pedig megpróbált lejutni hozzá.
A helyszínre érkező mentőhelikopter orvosa már csak a fiatal halálának beálltát tudta megállapítani.
Az áldozat holttestét rendőrségi helikopterrel emelték ki a hegyvidéki területről.
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