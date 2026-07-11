Halálos baleset Bács-Kiskunban, fának csapódott egy autós és családja – videó

A baon.hu hírportál információit megerősítve Horváth Erika, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, hogy az autóban négyen utaztak: egy terhes nő, egy gyermek és két férfi. Úgy tudni, hogy az anyósülésen ülő férfi életét vesztette a balesetben, ő volt a nagypapa.

A baleset helyszíne - Fotó: Pozsgai Ákos/BAON

A lap azt írja, hogy két súlyos sérültet mentőhelikopterrel szállítottak a kórházba, ők egy terhes anya és férje.

Az autóban utazott egy 10 hónapos csecsemő is, őt mentőautóval a bajai kórházba szállították, de ő nem sérült meg.

Az autót vezető férfit súlyos, életveszélyes sérüléssel szállították mentőhelikopterrel a pécsi klinikára.

A lap úgy tudja, hogy hátul ült az autóban a várandós nő, akit mentőhelikopterre a szegedi klinikára szállítottak.

A héten ez már a második halálos baleset Bács-Kiskun vármegyében

Június 9-én arról számoltunk be, hogy halálos közlekedési baleset történt csütörtök hajnalban Pest vármegyében. Lovaskocsi és személyautó ütközött az 51-es főúton Dunavarsány közelében.