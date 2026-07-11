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baleset

Halálos baleset Bács-Kiskunban, fának csapódott egy autós és családja – videó

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Halálos közúti közlekedési baleset történt szombaton kora délután a Bács-Kiskun vármegyei Bácsborsód és Gara közötti úton: egy autó fának csapódott. A balesetben egy ember meghalt, két főt kórházba szállítottak.
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balesetBács-Kiskun Vármegyei rendőr-főkapitányságütközés

A baon.hu hírportál információit megerősítve Horváth Erika, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, hogy az autóban négyen utaztak: egy terhes nő, egy gyermek és két férfi. Úgy tudni, hogy az anyósülésen ülő férfi életét vesztette a balesetben, ő volt a nagypapa.

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A baleset helyszíne - Fotó: Pozsgai Ákos/BAON

A lap azt írja, hogy két súlyos sérültet mentőhelikopterrel szállítottak a kórházba, ők egy terhes anya és férje.

Az autóban utazott egy 10 hónapos csecsemő is, őt mentőautóval a bajai kórházba szállították, de ő nem sérült meg.

Az autót vezető férfit súlyos, életveszélyes sérüléssel szállították mentőhelikopterrel a pécsi klinikára. 

A lap úgy tudja, hogy hátul ült az autóban a várandós nő, akit mentőhelikopterre a szegedi klinikára szállítottak. 

A héten ez már a második halálos baleset Bács-Kiskun vármegyében

Június 9-én arról számoltunk be, hogy halálos közlekedési baleset történt csütörtök hajnalban Pest vármegyében. Lovaskocsi és személyautó ütközött az 51-es főúton Dunavarsány közelében.

 

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