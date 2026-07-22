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baleset

Baleset Baktalórántházán: villanyoszlopnak ütközött egy autóbusz

1 órája
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Villanyoszlopnak csapódott egy autóbusz Baktalórántházán, a Vasút utca elején. A baleset során a jármű vezetőjén kívül mindössze egy utas tartózkodott a buszon, a helyszínre tűzoltók, mentők és az áramszolgáltató szakemberei érkeztek.
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A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az autóbusz Baktalórántházán, a Vasút utca elején ütközött neki egy villanyoszlopnak.

Baleset Baktalórántházán: villanyoszlopnak ütközött egy autóbusz
Baleset Baktalórántházán: villanyoszlopnak ütközött egy autóbusz
Fotó: Inter Traction Electrics Kft. / Facebook

A járművön a sofőr mellett egy utas tartózkodott, a balesetben érintett személyekről és esetleges sérülésekről egyelőre nem közöltek további információt.

A helyszínre a baktalórántházai hivatásos tűzoltók mellett a mentők és az áramszolgáltató munkatársai is kiérkeztek.

A hatósági beavatkozás idejére a Vasút utca érintett szakaszát lezárták. A szakemberek jelenleg a helyszínen dolgoznak a szükséges intézkedések elvégzésén.

 

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