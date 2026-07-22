A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az autóbusz Baktalórántházán, a Vasút utca elején ütközött neki egy villanyoszlopnak.

Baleset Baktalórántházán: villanyoszlopnak ütközött egy autóbusz

Fotó: Inter Traction Electrics Kft. / Facebook

A járművön a sofőr mellett egy utas tartózkodott, a balesetben érintett személyekről és esetleges sérülésekről egyelőre nem közöltek további információt.

A helyszínre a baktalórántházai hivatásos tűzoltók mellett a mentők és az áramszolgáltató munkatársai is kiérkeztek.

A hatósági beavatkozás idejére a Vasút utca érintett szakaszát lezárták. A szakemberek jelenleg a helyszínen dolgoznak a szükséges intézkedések elvégzésén.