Baleset Baktalórántházán: villanyoszlopnak ütközött egy autóbusz

Villanyoszlopnak csapódott egy autóbusz Baktalórántházán, a Vasút utca elején. A baleset során a jármű vezetőjén kívül mindössze egy utas tartózkodott a buszon, a helyszínre tűzoltók, mentők és az áramszolgáltató szakemberei érkeztek.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az autóbusz Baktalórántházán, a Vasút utca elején ütközött neki egy villanyoszlopnak.
A járművön a sofőr mellett egy utas tartózkodott, a balesetben érintett személyekről és esetleges sérülésekről egyelőre nem közöltek további információt.
A helyszínre a baktalórántházai hivatásos tűzoltók mellett a mentők és az áramszolgáltató munkatársai is kiérkeztek.
A hatósági beavatkozás idejére a Vasút utca érintett szakaszát lezárták. A szakemberek jelenleg a helyszínen dolgoznak a szükséges intézkedések elvégzésén.
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