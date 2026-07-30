Baleset Budapesten: kiderült, kit gázolt el egy teherautó a VII. kerületben

A korábbi információk szerint szerdán délután egy teherautó gázolt el egy kerékpárost Budapest VII. kerületében, az Erzsébet körút és a Király utca kereszteződésében. A fiatal nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett a balesetben, hogy a helyszínen életét vesztette.

Baleset Budapesten: megszólalt a polgármester a 23 éves áldozat tragédiája után Fotó: unsplash.com

A 23 éves áldozatot gyászol Ferencváros

Baranyi Krisztina közösségi oldalán azt írta, hogy polgármesteri munkája elmúlt közel hét éve alatt ez volt az egyik legszomorúbb hír, amelyet meg kellett osztania.

A kerület vezetője közölte: az elhunyt a ferencvárosi önkormányzat egyik köznevelési intézményének mindössze 23 éves munkatársa volt.

„Tudom, hogy a tragédia mértékére nincsenek, nem lehetnek megfelelő szavaim, de szeretném legmélyebb együttérzésemet biztosítani hozzátartozóinak, munkatársainak” – fogalmazott Baranyi Krisztina.

A polgármester hozzátette, hogy az önkormányzat épületein gyászlobogó jelzi a részvétet, valamint kezdeményezi, hogy Ferencváros az elhunytat saját halottjának tekintse.

Vizsgálják a halálos baleset körülményeit

A rendőrség korábbi tájékoztatása szerint a balesetről szerdán 15 óra 25 perckor érkezett bejelentés. A helyszínre a mentők, a rendőrök és a katasztrófavédelem egységei is kivonultak.

Szemtanúk szerint a kerékpáros a Király utcában haladt, és az ütközés előtt kézjelzéssel jelezte jobbra kanyarodási szándékát. A nő az ütközés következtében a teherautó alá került.

A rendőrség a helyszíni szemle után vizsgálja a tragikus baleset pontos körülményeit.