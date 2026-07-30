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baranyi krisztina

Baleset Budapesten: kiderült, kit gázolt el egy teherautó a VII. kerületben

17 perce
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Újabb részletek derültek ki a szerdán történt budapesti halálos balesetről. Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere közölte, hogy az áldozat egy mindössze 23 éves munkatárs volt, aki az egyik ferencvárosi köznevelési intézményben dolgozott.
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baranyi krisztinabalesetpolgármester

A korábbi információk szerint szerdán délután egy teherautó gázolt el egy kerékpárost Budapest VII. kerületében, az Erzsébet körút és a Király utca kereszteződésében. A fiatal nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett a balesetben, hogy a helyszínen életét vesztette.

Baleset Budapesten: megszólalt a polgármester a 23 éves áldozat tragédiája után
Baleset Budapesten: megszólalt a polgármester a 23 éves áldozat tragédiája után Fotó: unsplash.com

A 23 éves áldozatot gyászol Ferencváros

Baranyi Krisztina közösségi oldalán azt írta, hogy polgármesteri munkája elmúlt közel hét éve alatt ez volt az egyik legszomorúbb hír, amelyet meg kellett osztania.

A kerület vezetője közölte: az elhunyt a ferencvárosi önkormányzat egyik köznevelési intézményének mindössze 23 éves munkatársa volt.

„Tudom, hogy a tragédia mértékére nincsenek, nem lehetnek megfelelő szavaim, de szeretném legmélyebb együttérzésemet biztosítani hozzátartozóinak, munkatársainak” – fogalmazott Baranyi Krisztina.

A polgármester hozzátette, hogy az önkormányzat épületein gyászlobogó jelzi a részvétet, valamint kezdeményezi, hogy Ferencváros az elhunytat saját halottjának tekintse.

Vizsgálják a halálos baleset körülményeit

A rendőrség korábbi tájékoztatása szerint a balesetről szerdán 15 óra 25 perckor érkezett bejelentés. A helyszínre a mentők, a rendőrök és a katasztrófavédelem egységei is kivonultak.

Szemtanúk szerint a kerékpáros a Király utcában haladt, és az ütközés előtt kézjelzéssel jelezte jobbra kanyarodási szándékát. A nő az ütközés következtében a teherautó alá került.

A rendőrség a helyszíni szemle után vizsgálja a tragikus baleset pontos körülményeit.

 

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