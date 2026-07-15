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baleset

Tíz órán át lóghatott fejjel lefelé egy férfi egy horvátországi kanyonban

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Drámai mentőakció zajlott a horvátországi Cikola-kanyonban, ahol egy férfi akár tíz órán keresztül fejjel lefelé rekedhetett egy meredek sziklahasadékban. A hegyimentők drónok, kötelek és speciális emelőrendszer segítségével jutottak el hozzá, majd többórás művelet után sikerült élve kiemelniük és kórházba szállítani.
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balesetHorvátországmentés

Akár tíz órán át is fejjel lefelé lóghatott egy meredek sziklahasadékban az a férfi, akit a horvát hegyimentők drónok és kötelek segítségével mentettek ki a Cikola folyó kanyonjából, számolt be szerdán a Vecernji List című horvát napilap. A sibeniki hegyimentőket július 14-én este értesítették arról, hogy egy ember eltűnt a dalmáciai Drnis vára alatti, nehezen megközelíthető szurdokban. A baleset helyszínre tizenöt hegyimentő és öt tűzoltó vonult ki, a kutatáshoz pedig két drónt is bevetettek. Miközben a drónok a levegőből pásztázták a kanyont, a mentők egyik csoportja köteleken ereszkedett le a meredek sziklafalakon, mások pedig a kiszáradt folyómedret kutatták át.

Súlyos balesetet szenvedett az eltűntként keresett horvát férfi.
Súlyos balesetet szenvedett az eltűntként keresett horvát férfi. Fotó: magnific.com

 

Súlyos balesetet szenvedett az eltűntként keresett horvát férfi: csoda, hogy túlélte

A férfit alkonyatkor fedezte fel az egyik drón kezelője egy meredek hasadékban, a várhegy lábánál. A mentők hordággyal és elsősegély-felszereléssel ereszkedtek le hozzá, rögzítették, majd felkészítették a kiemelésre.

Eközben társaik a kanyon peremén kötelekből és rögzítési pontokból emelőrendszert építettek. 

Ennek segítségével húzták fel a sérültet és a hozzá leereszkedő mentőket a sziklafalból. A többórás mentés este fél tizenegykor ért véget. A férfit a kanyon fölötti fennsíkon adták át a mentőknek, akik kórházba szállították.

A hegyimentők az eltűnés időpontja alapján úgy vélik, hogy a férfi akár tíz órán át is fejjel lefelé lóghatott a sziklahasadékban, írja az MTI.

 

 

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