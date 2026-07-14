Elesett az M1-es: öt jármű ütközött Bicskénél, áll a forgalom

Öt jármű karambolozott az M1-es autópályán Bicske közelében, ezért a forgalom jelentősen lelassult. A baleset a Budapest felé vezető oldalon, a 36-os és 37-es kilométer között történt, az átterelt útszakaszon.

Baleset az M1-esen Bicskénél: öt jármű ütközött, torlódás alakult ki (A kép illusztráció.)

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A karambolban négy autó és egy kisteherautó érintett. A járművekben összesen tizenheten utaztak, a helyszínre több mentőegység is érkezett. A bicskei önkormányzati tűzoltók a sérült járműveket áramtalanították.

A hatóságok a forgalmat a szemközti oldal belső sávjára terelték át, így az M1-es autópályán mindkét irányban csak egy-egy sáv járható. Emiatt torlódás alakult ki, az autósoknak fokozott figyelemmel kell közlekedniük.

A helyszíni munkálatok és a műszaki mentés ideje alatt továbbra is fennakadásra kell számítani az érintett szakaszon.

Néhány napja ugyancsak egy nagyobb baleset miatt alakult ki hatalmas torlódás az M1-es autópályán.