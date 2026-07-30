Ennyire veszélyesek a magyar utak: megérkeztek a féléves baleseti adatok

2026 első hat hónapjában 6935 személyi sérüléssel járó közúti baleset történt Magyarországon, amelyekben több mint 9 ezer ember sérült meg, 183-an pedig életüket vesztették. A rendőrségi statisztikák szerint továbbra is az elsőbbség meg nem adása és a gyorshajtás áll a legtöbb tragédia hátterében.

Lesújtó baleseti statisztika: 183 ember halt meg a magyar utakon 2026 első felében

Fotó: Szendi Péter / MW

Az elsőbbség meg nem adása és a gyorshajtás vezet a baleseti okok között

A Magyar Autóklub által közzétett, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) adatai alapján készült statisztika szerint 2026. január 1. és június 30. között összesen 6935 személyi sérüléssel járó közúti baleset történt Magyarországon, köztük 158 halálos kimenetelű karambol.

A balesetekben több mint 9000 ember sérült meg, míg 183-an életüket vesztették.

A statisztika szerint a legtöbb személyi sérüléssel járó balesetet az elsőbbségi jog meg nem adása okozta, amely 2314 esetben vezetett karambolhoz. Ezt követte a gyorshajtás 1816, majd a szabálytalan kanyarodás 1278 esettel. Az előzési szabályok megszegése 260, a gyalogosok hibája pedig 268 balesethez vezetett.

Jól látszik, kik okozzák a legtöbb balesetet

A Magyar Autóklub oldalán szereplő külön statisztika szerint, amely 2026. április 30-ig összesíti az okozók szerinti adatokat, a személyi sérüléssel járó balesetek többségét személyautó-vezetők idézték elő, összesen 4299 esetben. Őket a kerékpárosok (597), a tehergépkocsi-vezetők (541), a mikroeszközök – például elektromos rollerek – használói (420), a motorkerékpárosok (340), a gyalogosok (269), a segédmotorosok (210), az egyéb járművek vezetői (166), valamint az autóbusz-vezetők (93) követik.

Területi bontásban 2026 első félévében Közép-Magyarországon történt a legtöbb személyi sérüléssel járó közúti baleset, összesen 2329.

Az Észak-Alföldön 989, a Nyugat-Dunántúlon 778, a Dél-Alföldön 745, a Közép-Dunántúlon 736, Észak-Magyarországon 729, míg a Dél-Dunántúlon 629 ilyen balesetet regisztráltak.