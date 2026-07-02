Nagy razzia jön az utakon a halálos hétvégék után, a drónokat is bevetik

Magyarország közlekedésbiztonsági helyzete folyamatosan javuló tendenciát mutat: míg 1999-ben 1180 halálos baleset történt hazánkban, ez a szám 2025-ben 415-re csökkent. Az idei év első öt hónapjában 152 halálos kimenetelű balesetben 177-en vesztették életüket, ami jelentős mérséklődést jelent az előző év azonos időszakához képest, amikor 197 halálos baleset történt. Júniusban azonban volt három tragikus hétvége: 12. és 14. között hét balesetben 14-en, 19. és 21. között hat balesetben nyolcan, 26. és 28. között öt szerencsétlenségben kilencen haltak meg az utakon – számolt be a rendőrség csütörtöki sajtótájékoztatóján Óberling József rendőr ezredes, az ORFK közlekedésrendészeti főosztályának korábbi vezetője és Dávid Mónika rendőr alezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának munkatársa.

A balesetek megelőzése a cél a nyári időszakban Fotó: Rendőrség

Dávid Mónika beszámolt róla, hogy a nyári időszakban trendszerűen emelkedik a közúti balesetek száma, aminek okai között a szabadságolások, az iskolai vakáció és a megélénkülő turizmus miatt megnövekvő gépkocsiforgalmat, valamint a hőség miatti fáradtságot, ingerlékenységet említette.

Júniusban történt

kamionbaleset,

karamboloztak személygépkocsik,

motorosok is életüket vesztették, valamint

vasúti átjáróban is történt halálos kimenetelű szerencsétlenség.

A baleseti okok közt szerepelt elalvás, sebességtúllépés, sávelhagyás, nem megfelelő követési távolság és szabálytalan kanyarodás is.

Kiemelt cél a balesetek megelőzése

Az Origo kérdésére a rendőr alezredes megerősítette, hogy a júniusi „fekete hétvégéken” balesetező sofőrök közt voltak, akik ittasan ültek a volán mögé, valamint olyanok is, akik nem használták a biztossági övet. Dávid Mónika kérdésünkre közölte: hazánkban az intenzív rendőri ellenőrzéseknek köszönhetően évről évre csökken az ittas vezetők száma. Jelenleg országos szinten öt százalék körüli az arányuk, ez az adat néhány évtizede még 15-20 százalék volt. Hozzátette, a trend megfordult: amíg régebben főként késő este akadtak fenn a rostán ittas sofőrök, addig manapság

a hajnali órákban vagy kora reggel csípik fülön a házibulikból, szórakozóhelyekről hazafelé tartókat,

akik azt gondolják, hogy néhány óra alatt kiürül a szervezetükből az éjszaka elfogyasztott alkohol. Ezért azt javasolja, hogy este tíz óra után ne igyon szeszes italt, aki tudja, hogy másnap reggel autóba kell ülnie.