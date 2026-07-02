Nagy razzia jön az utakon a halálos hétvégék után, a drónokat is bevetik

Magyarország közlekedésbiztonsági helyzete folyamatosan javuló tendenciát mutat: míg 1999-ben 1180 halálos baleset történt hazánkban, ez a szám 2025-ben 415-re csökkent. Az idei év első öt hónapjában 152 halálos kimenetelű balesetben 177-en vesztették életüket, ami jelentős mérséklődést jelent az előző év azonos időszakához képest, amikor 197 halálos baleset történt. Júniusban azonban volt három tragikus hétvége: 12. és 14. között hét balesetben 14-en, 19. és 21. között hat balesetben nyolcan, 26. és 28. között öt szerencsétlenségben kilencen haltak meg az utakon – számolt be a rendőrség csütörtöki sajtótájékoztatóján Óberling József rendőr ezredes, az ORFK közlekedésrendészeti főosztályának korábbi vezetője és Dávid Mónika rendőr alezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának munkatársa.
Dávid Mónika beszámolt róla, hogy a nyári időszakban trendszerűen emelkedik a közúti balesetek száma, aminek okai között a szabadságolások, az iskolai vakáció és a megélénkülő turizmus miatt megnövekvő gépkocsiforgalmat, valamint a hőség miatti fáradtságot, ingerlékenységet említette.
Júniusban történt
- kamionbaleset,
- karamboloztak személygépkocsik,
- motorosok is életüket vesztették, valamint
- vasúti átjáróban is történt halálos kimenetelű szerencsétlenség.
A baleseti okok közt szerepelt elalvás, sebességtúllépés, sávelhagyás, nem megfelelő követési távolság és szabálytalan kanyarodás is.
Kiemelt cél a balesetek megelőzése
Az Origo kérdésére a rendőr alezredes megerősítette, hogy a júniusi „fekete hétvégéken” balesetező sofőrök közt voltak, akik ittasan ültek a volán mögé, valamint olyanok is, akik nem használták a biztossági övet. Dávid Mónika kérdésünkre közölte: hazánkban az intenzív rendőri ellenőrzéseknek köszönhetően évről évre csökken az ittas vezetők száma. Jelenleg országos szinten öt százalék körüli az arányuk, ez az adat néhány évtizede még 15-20 százalék volt. Hozzátette, a trend megfordult: amíg régebben főként késő este akadtak fenn a rostán ittas sofőrök, addig manapság
a hajnali órákban vagy kora reggel csípik fülön a házibulikból, szórakozóhelyekről hazafelé tartókat,
akik azt gondolják, hogy néhány óra alatt kiürül a szervezetükből az éjszaka elfogyasztott alkohol. Ezért azt javasolja, hogy este tíz óra után ne igyon szeszes italt, aki tudja, hogy másnap reggel autóba kell ülnie.
Rákérdeztünk arra is, hogy miként alakul a kábítószerek hatása alatt vezető sofőrök száma a viszonylag olcsón és könnyen beszerezhető drogok térnyerése óta. Dávid Mónika elmondta, a drogos sofőrök kiszűrésére az egyenruhásokat különféle képzéseken készítik fel, és bár a baleseti tudósításokban olykor olvasni ilyen esetekről, tapasztalataik szerint viszonylag kevesen ülnek a kormánykerék mögé tudatmódosító szerek hatása alatt.
Razzia az utakon
A rendőr alezredes bejelentette, hogy
a rendőrség augusztus 31-ig országos közlekedésbiztonsági akciót tart,
amelynek elsődleges célja a közúti balesetek számának radikális csökkentése. A fokozott ellenőrzések során a hatóság munkatársai kiemelt figyelmet fordítanak a legforgalmasabb útszakaszokra, autópályákra, csomópontokra, valamint a turisztikai szempontból frekventált üdülőövezetekre.
A rendőrség a legmodernebb technikai eszközöket, köztük a sebességmérő berendezéseket, drónokat és motoros rendőri egységeket is beveti az akció során.
A rendőr alezredes nyomatékosította: a nyári időszakban a megnövekedett forgalom és a rendkívüli hőség miatt a megszokottnál is nagyobb türelemre, kölcsönös odafigyelésre és fegyelmezett szabálykövetésre van szükség az utakon. Kiemelten felhívta a figyelmet a követési távolság precíz betartására, a megfelelő sávhasználatra, valamint a kulturált közlekedési magatartásra, így a besorolást segítő „cipzár-elv” alkalmazására.
Fókuszban a gyermekek védelme
A nyári szünidő beköszöntével jelentősen megnő a gyalogosan, kerékpárral vagy rollerrel közlekedő gyermekek száma. A szakember ezért emlékeztetett a megfelelő védőfelszerelések használatának fontosságára, valamint arra, hogy a kiskorúak szállítása kizárólag az előírásoknak megfelelő biztonsági gyermekülésben vagy ülésmagasítóban történhet.
Az alezredes arra kért mindenkit, hogy a nyári hónapokban tanúsítsunk fokozott felelősséget és türelmet egymás iránt, hiszen a cél közös: a halálos kimenetelű közúti tragédiák számának minimálisra csökkentése.