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kertész

Hihetetlen tragédia: egy bambuszkaró végzett a tapasztalt kertésszel

8 perce
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Egy rutinfeladat végződött tragédiával Skóciában: egy 68 éves kertész egy létráról lezuhanva bambuszkaróra esett. Bár eleinte nem tartotta súlyosnak a sérülését, néhány nappal később életét vesztette egy súlyos fertőzés következtében – írta a Daily Mail.
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Tragikus balesetben vesztette életét egy 68 éves kertész Skóciában, miután egy létráról lezuhanva egy bambuszkaróra esett munka közben – tájékoztatott a Daily Mail.

bambuszkaró
Bambuszkaró okozta a kertész halálát Fotó: 123RF

Bambuszkaró okozta a kertész halálát

Norman MacKenzie a skóciai Elgin közelében található történelmi Darnaway kastély kertjében sövényeket nyírt, amikor lelépett a létráról, megcsúszott, és egy virágágyásban lévő bambuszkaró az ágyékán átszúrta.

A kétgyermekes férfi a baleset után először nem kért orvosi ellátást, később azonban a nemi szerve körüli duzzanat miatt mégis orvoshoz fordult. Kórházba szállították, majd az aberdeeni egyetemi klinikára vitték tovább.

Állapota kezdetben stabil volt, de a műtétre várva vérmérgezés és nekrotizáló fasciitis, vagyis egy gyorsan terjedő, súlyos bakteriális lágyrészfertőzés alakult ki nála. 

Az orvosok erőfeszítései ellenére négy nappal a baleset után, 2024. szeptember 21-én meghalt.

A halálesetet vizsgáló bíróság megállapította, hogy a baleset valószínűleg elkerülhető lett volna megfelelőbb munkavédelmi eszközök használatával, és azt is jelezte, hogy a férfi meglévő egészségügyi állapota miatt nem lett volna célszerű magasban dolgoznia.

A vizsgálat után a birtokot üzemeltető Moray Estates átalakította a munkavédelmi szabályokat, megerősítette a felügyeleti rendszert, és eltávolította az összes bambuszkarót a díszkertekből. Az egészségügyi szolgáltató szintén módosította belső eljárásait a hasonló esetek tanulságai alapján.

 

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