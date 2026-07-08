Betört a zalakarosi strandra egy férfi: sört lopott

Július 5-én éjszaka érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy Zalakaroson a kerítést megbontva valaki betört a fürdő területére, és onnan az egyik vendéglátóegység hűtőautomatájából söröket, energiaitalokat, és izotóniás italokat lopott.

Betört a fürdőzőbe, sört és italokat lopott. Fotó: police.hu

Betört a fürdőzőbe, sört és italokat lopott: megbánta tettét

A zalakarosi kollégák az elkövető nyomába eredtek és a Gyógyfürdő téren elfogták a 23 éves kisrécsei férfit. Előállították, és lopás vétség miatt kihallgatták. Elmondta, hogy a barátaival bulizott és italozott, megbánta tettét, írja honlapján a rendőrség.