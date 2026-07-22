Elképesztő eset Tamásiban – reklámtáblának, majd rövid időn belül fának ütközött egy bódult sofőr

Két külön baleset miatt is intézkedniük kellett a rendőröknek Tamásiban és környékén egy 27 éves ozorai férfival szemben, aki a gyanú szerint bódult állapotban vezetett.

A bódult sofőr első balesetében letért az útról, és egy reklámtáblának ütközött Tamásiban

Fotó: police.hu

A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi július 21-én kora este Tamásiban, a Szabadság utcában közlekedett Szakály irányába, amikor – feltehetően bódult állapota miatt – letért az útról, és egy reklámtáblának ütközött. A baleset után elhajtott a helyszínről, majd egy bekerített telephelyen állt meg, ahol elaludt.

Az intézkedő rendőrök megállapították, hogy a férfit korábban eltiltották a járművezetéstől.

Az általa vezetett autót ideiglenesen kivonták a forgalomból, műszaki érvényessége évekkel korábban lejárt, kötelező felelősségbiztosítással sem rendelkezett, a vezetőoldali biztonsági öv pedig használhatatlan volt.

Az alkoholszonda negatív eredményt mutatott, a bódultság tünetei miatt azonban mintavételre előállították.

Az orvosi vizsgálatot követően a férfi egy Kórház utcai telephelyen egy lezáratlan autóba ült, majd a 61-es főúton Tamási irányába indult. Egy földútra történő lekanyarodás során azonban lesodródott az útról, és egy fának ütközött.

A második balesetben a sofőr már használta a biztonsági övet, így nem sérült meg, az autó azonban megrongálódott. Az alkoholszonda ezúttal is negatív eredményt jelzett, a rendőrök viselkedése alapján azonban ismét kábítószer-fogyasztásra gyanakodtak. Az orvosi vizsgálat megerősítette a gyanút.

A második balesetben a férfi lesodródott az útról, majd egy fának ütközött

Fotó: police.hu

A férfi ellen két rendőrkapitányság is eljárást indított. Egyebek mellett jármű önkényes elvétele, járművezetés bódult állapotban, járművezetés az eltiltás hatálya alatt, valamint közúti baleset okozása miatt vonják felelősségre.