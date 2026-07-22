Több mint száz embernek kellett menekülnie egy bombafenyegtés miatt Szolnokon

Bombafenyegetés miatt ürítették ki a szolnoki autóbusz-pályaudvart és a polgármesteri hivatalt július 17-én este. A rendőrök rövid idő alatt azonosították a telefonálót, aki később önként jelentkezett a kapitányságon.

Bombafenyegetés miatt ürítették ki a szolnoki autóbusz-pályaudvart és a polgármesteri hivatalt július 17-én este. A rendőrök rövid idő alatt azonosították a telefonálót, aki később önként jelentkezett a kapitányságon (illusztráció)

Fotó: Illusztráció/123RF

Rendőrkézen a szolnoki bombafenyegető

Őrizetbe vettek egy 36 éves szolnoki férfit, aki telefonon azt állította, hogy bomba van a város autóbusz-pályaudvarán és a polgármesteri hivatalban. A bejelentés július 17-én este érkezett a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság hírközpontjába.

A rendőrök azonnal kiürítették mindkét helyszínt, az intézkedés több mint száz embert érintett. Bombakutatók vizsgálták át az épületeket és környéküket, robbanószerkezetet azonban sehol sem találtak.

A nyomozók rövid időn belül azonosították a telefonálót, majd elfogatóparancsot adtak ki ellene. A férfi később önként jelentkezett a Szolnoki Rendőrkapitányságon. Közveszéllyel fenyegetés miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. A rendőrség szerint a valótlan bombafenyegetések jelentős erőket vonnak el a valódi feladatoktól – írta meg a Police.hu.

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