Elöl hagyta a fegyverét az apa, hároméves gyerek végzett a kisbabával

Csaknem húsz év börtönbüntetésre ítéltek azt a kansasi apát, akinek egyéves kislánya meghalt, miután hároméves nővére véletlenül fejbe lőtte az apa elöl hagyott kézifegyverével. A 26 éves Michael Tejeda májusban bűnösnek vallotta magát emberölésben, lőfegyver jogellenes birtoklásában mivel korábban már elítélték, valamint kétrendbeli gyermek veszélyeztetésében. A bíróság pénteken 19 év 9 hónap szabadságvesztésre ítélte. Büntetésének letöltése után még három évig hatósági felügyelet alatt marad.

Majdnem két évtizedre kerül börtönbe a felelőtlen apa. Fotó: Unsplash

A tragédia 2025. február 28-án történt a család wichitai otthonában. A segélyhívót maga az apa értesítette, és a hívás során azt mondta, hogy idősebb lánya lőtte le a kisebbiket. A felvételen az is hallható, amint a hároméves gyermeket kérdezi:

Miért tetted ezt?

Majdnem két évtizedre kerül börtönbe a felelőtlen apa

A férfi a rendőröknek azt mondta, hogy miközben a gyermekek édesanyja nem volt otthon, elaludt felügyeletük közben. Később észrevette, hogy a fegyvere még mindig egy játék tokban van a derekán, amelyből könnyen kieshetett. Ezért levette, és a nappaliban, a kandalló körülbelül 1,2 méter magas párkányára tette.

Jobban kellett volna figyeljek, máshová kellett volna tennem

– vallotta be a nyomozóknak.

A lövés akkor dördült el, amikor a férfi a hálószobában ruhát cserélt. A hang után a hároméves kislány sírva odafutott hozzá, és azt mondta, hogy sajnálja, mert az apja fegyvere elsült.

Az apa a nappaliban találta meg egyéves lányát a kanapén fekve, súlyos fejlövéssel. A fegyver a gyermek mellett hevert. A férfi azt is elmondta, hogy idősebb lánya korábban többször érdeklődött a pisztoly iránt. A hároméves gyermeket később gyermekvédelmi központban hallgatták meg. A szakemberek szerint főként játszani szeretett volna, és az esetről nem beszélt, csak annyit mondott, hogy aznap megsérült, és sebtapaszt kapott rá, írja a Law and Crime.