Lebuktak a látogatók, akik mobiltelefont próbáltak átadni egy fogvatartottnak a „Gyűjtőben”

A napokban írtunk róla, hogy míg régebben főként alkoholt és nyugtató hatású gyógyszereket próbáltak illegálisan bejuttatni a büntetés-végrehajtási intézetekbe, mára ezek a próbálkozások jóval ritkábbak. Mostanában a drogok mellett a mobiltelefonok becsempészésével kísérleteznek a leggyakrabban a magyar börtönökben. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának (BvOP) most kiadott közleményében éppen egy ilyen esetről számolnak be.

Kincset ér a mobiltelefon a börtönben, ezért próbálják meg becsempészni Fotó: BvOP

A Budapesti Fegyház és Börtön, vagyis a „Gyűjtő” látogatófogadásán figyeltek fel a büntetés-végrehajtási dolgozók két hozzátartozó és egy fogvatartott szokatlan viselkedésére. A biztonsági kamerák felvételein is jól látszott, hogy a kapcsolattartók és az elítélt alig beszélgettek, viselkedésük feszült volt, és folyamatosan a környezetüket, valamint a felügyelőket figyelték.

A börtönben, a plexifal fölött adták át a telefont

A felügyelők gyanúja hamar beigazolódott: a két látogató a szabályokat súlyosan megsértve, a fülke plexifala fölött átnyúlva egy kisméretű mobiltelefont adott át az elítéltnek.

A biztonsági személyzet azonnal közbelépett, és a szabályoknak megfelelően még a helyszínen megszakította a látogatást. A fogvatartott átvizsgálása során a rejtett mobiltelefon is előkerült.

Súlyos következményei lesznek a próbálkozásnak

A büntetés-végrehajtási intézetekben világszerte szigorú eljárásrend szabályozza a látogatásokat a biztonság fenntartása érdekében. A mobiltelefonok, vagy más kommunikációs eszközök bejuttatása kiemelt kockázatot jelent a börtönök rendjére, mivel ezek jogosulatlan kapcsolattartásra, vagy akár bűncselekmények szervezésére is alkalmasak.

A BvOP kiemelte: a börtönvezetés minden hasonló esetben a legszigoróbban lép fel. A tetten ért fogvatartott ellen fegyelmi, valamint szükség szerint szabálysértési, illetve büntetőeljárás indul. Ezen felül az elítélt szigorított biztonsági kategóriába kerülhet, és a kapcsolattartási jogait is korlátozhatják.

A szabályszegő hozzátartozók sem ússzák meg a felelősségre vonást: az intézet feljelentést tett, így ügyükben a rendőrség indított vizsgálatot.



