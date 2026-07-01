Búcsúlevelet hagyott a háromgyermekes anya és eltűnt felsőbabádi otthonából - A nő a gyámhatóságtól rettegett

Órák óta elkeseredetten keresi feleségét egy felsőbabádi férfi. A családanya szerda délután búcsúlevelet hagyott maga után, majd elment otthonról. Mivel az eltűnt nő az írásban kifejtette, hogy nem látja tovább értelmét az életének, ezért inkább eldobja azt, a férje azonnal bejelentést tett. Bízik benne, hogy még azelőtt megtalálják a párját, hogy véghez viszi öngyilkos tervét.
Az Origo elérte a Pest Vármegyei Műszaki Mentőszolgálat vezetőjét, Erdős Norbertet.
Terepjárókkal és hőkamerákkal próbáljuk a hölgyet megkeresni a Felsőbabád-környéki erdős részeken. Bízunk benne, hogy még időben a nyomára akadunk
- mondta a kutatás egyik résztvevőjeként.
A nő keresését a dabasi rendőrök kezdték meg, ők kértek segítséget a mentőszolgálattól.
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