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Búcsúlevelet hagyott a háromgyermekes anya és eltűnt felsőbabádi otthonából - A nő a gyámhatóságtól rettegett

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Búcsúlevelet hagyott férjének, majd elment otthonról egy felsőbabádi családanya. A nő információink szerint attól tartott, hogy a gyámhatóság elveszi a három gyermekét, ezért azt tervezte, hogy eldobja az életét.
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eltűntcsaládanyaöngyilkosbúcsúlevél

Órák óta elkeseredetten keresi feleségét egy felsőbabádi férfi. A családanya szerda délután búcsúlevelet hagyott maga után, majd elment otthonról. Mivel az eltűnt nő az írásban kifejtette, hogy nem látja tovább értelmét az életének, ezért inkább eldobja azt, a férje azonnal bejelentést tett. Bízik benne, hogy még azelőtt megtalálják a párját, hogy véghez viszi öngyilkos tervét.

Fotó: Beküldött

Az Origo elérte a Pest Vármegyei Műszaki Mentőszolgálat vezetőjét, Erdős Norbertet.

Terepjárókkal és hőkamerákkal próbáljuk a hölgyet megkeresni a Felsőbabád-környéki erdős részeken. Bízunk benne, hogy még időben a nyomára akadunk 

- mondta a kutatás egyik résztvevőjeként.

A nő keresését a dabasi rendőrök kezdték meg, ők kértek segítséget a mentőszolgálattól.

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Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

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