Budapesten fogták el a rendőrök a kölni lövöldözőt - videó

Sikeresen elfogták Budapesten azt a 33 éves, német férfit, aki a vád szerint május 31-én, hajnalban több lövést adott le egy emberre Kölnben, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett. A magyar kapcsolatokkal is rendelkező K. M. A.-t a német nyomozók nagy erőkkel keresték, és aki a bűncselekmény elkövetése után elmenekült, így európai elfogatóparancsot adtak ki ellene.

Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt - Fotó: Képernyőkép

Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt

A német hatóságok június 10-én az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központon (NEBEK) keresztül arról tájékoztatták a KR NNI fejvadászait, hogy a körözött Budapesten tartózkodhat.

A két szervezet hatékony és sikeres szűrő-ellenőrző tevékenysége során megállapította a keresett személy pontos tartózkodási helyét, így a kiemelten veszélyes férfi elfogására a nyomozók azonnal akciót szerveztek, amelybe a TEK műveleti egységét is bevonták.

A körözött férfit a német hatóságoktól érkezett értesítést követően öt órán belül elfogták Budapest VIII. kerületében, majd előállították a VIII. Kerületi Rendőrkapitányságra.

Az elfogást követően a NEBEK koordinálta a szükséges nemzetközi együttműködést, valamint közreműködött az érintett személy bíróság elé állításában, illetve intézi a későbbi átadással kapcsolatos feladatokat is - közölték a rendőrség honlapján.

Budapesten fogták el azt a kábítószer-kereskedelem miatt elítélt győrteleki férfit, aki fogolyszökés miatt szerepelt a rendőrség Top 50-es körözési listáján. A 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, így nem hagyhatta el az otthonát engedély nélkül, július 5-én azonban levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt és ismeretlen helyre távozott. A Mátészalkai Rendőrkapitányság ekkor országos körözést rendelt el ellene és haladéktalanul megkezdték a felkutatását. Végül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói rövid időn belül azonosították azt a budapesti, VIII. kerületben lévő lakást, ahol elrejtőzött. Ezután a mátészalkai és a célkörözési egység nyomozói megszervezték a rajtaütést és elfogták a körözött férfit.