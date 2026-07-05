Káosz Budapesten: drogosok, pszichiátriai betegek és kirúgott vendégmunkások lepték el az utcákat

Tarthatatlanok a budapesti közállapotok, egyre több fővárosi polgármester kongatja meg ez ügyben a vészharangot, és követeli a kormány segítségét.

Sok a látványosan leromlott állapotú, krónikus betegségekkel küzdő hajléktalan Fotó: Újbuda Közterület-Felügyelet / Facebook

Pikó András, Józsefváros polgármestere kénytelen volt elismerni, hogy a VIII. kerületben kábítószeres bandák fenyegetik a helyieket. A drogosok már a játszótereket, a lépcsőházakat és az üresen álló, feltört lakásokat is elfoglalták.

Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester a Fővárosi Közgyűlésben riadóztatott amiatt, hogy hirtelen megugrott a hajléktalannak tűnő dologtalanok száma Budapest utcáin, ami szerinte országos probléma.

Soproni Tamás, a VI. kerület polgármestere a fővárosi adóbevételekből követelne extra juttatást a rendőröknek.

Niedermüller Péter VII. kerületi városvezető nyíltan vitába szállt Pikóval. Szerinte nem a rendvédelemre és a büntetés-végrehajtásra kellene költeni, miközben maga is elismeri, hogy a belvárosban súlyos bűngócok alakultak ki, amelyek joggal borzolják a lakosság idegeit.

Jámbor András szélsőbaloldali exképviselő, Pikó András tanácsadója szerint Budapesten céltalan „hajléktalan- és drogoskeringő” zajlik, a hatóságok csak egyik kereszteződésből a másikba tolják a problémát, amitől „a szegénység látványa és a büdös” nem szűnik meg.

10-15 ezer főre tehető az utcán élők tömege Fotó: Újbuda Közterület-Felügyelet / Facebook

Tízezres, veszélyes tömeg él Budapest utcáin

Győri Péter szociológus a Népszavának nyilatkozva sokkoló számadatokkal támasztotta alá a fővárosiak félelmeit. A szakember szerint az emberek biztonságérzetét romboló utcai tömeg nagysága mára elérte a 10-15 ezer főt, ami nap mint nap riadalmat kelt a tisztes polgárokban.

A tömeg magját a több ezer főre tehető drogosok, az úgynevezett „kristályosok” alkotják, akik az olcsó szerek hatása alatt teljesen kiszámíthatatlanok, agresszíven lépnek fel, és a közterületeken végzik a dolgukat.

Mellettük egy 3000–5000 fős tömeg, a „flakonosok” csoportja okoz komoly feszültséget, akik sokszor szervezett bandákban, akár vidékről felutazva túrják fel a társasházak kukáit az 50 forintos betétdíjakért.

Szintén jelentős tömeget tesznek ki a Balkánról, Ukrajnából és Ázsiából behozott migránsmunkások. Ezek a félig-meddig leépült emberek higiénia nélküli „matracszállásokon” élnek, és munka után bódultan dülöngélnek az utcákon, tömegközlekedési eszközökön.

A helyzetet tovább súlyosbítja az a nagyjából 300–400 kezeletlen pszichiátriai beteg, akik esetként ijesztő és kiszámíthatatlan viselkedésükkel tartják rettegésben a járókelőket.

Végül a képet az az 1000–1500 főre becsült utcai hajléktalan réteg teszi teljessé, akik zöme látványosan leromlott állapotban van és krónikus betegségekkel küzd.

A szociológus arra is figyelmeztetett, hogy

megjelent a fővárosban egy teljesen új csoport, a munkájukat elvesztett, majd itt rekedt ázsiai futárok és bolti munkások,

akiknek semmilyen kapaszkodójuk nincs, és tovább növelik a kaotikus utcai jelenlétet.