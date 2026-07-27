Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brüsszel már arra kéri a tagállamokat, hogy ne állítsák le az atomerőműveiket

Rendkívüli

Erdőtüzek Európában: Minden rekordot megdönthet a pusztítás a következő napokban - videók

lakástűz

Lángokban áll egy lakás a XIII. kerületben, lezárták az utcát

36 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Teljes terjedelmében lángol egy társasházi lakás Budapest XIII. kerületében, a Kassák Lajos utcában. A tűzhöz nagy erőkkel vonultak ki a fővárosi tűzoltók, az érintett útszakaszt pedig teljes szélességében lezárták.
Link másolása
Vágólapra másolva!
lakástűzBudapesttűzoltók

Kigyulladt egy társasház első emeleti lakása Budapest XIII. kerületében hétfőn este - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-t.

Teljes terjedelmében ég egy lakás Budapesten, lezárták a Kassák Lajos utcát
Teljes terjedelmében ég egy lakás Budapesten, lezárták a Kassák Lajos utcát Fotó: Gé

Teljes terjedelmében ég egy lakás Budapesten, lezárták a Kassák Lajos utcát

Azt írták

a Kassák Lajos utcai lakás teljes terjedelmében ég, a fővárosi hivatásos tűzoltók oltják a lángokat, a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínre érkezett.

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - tették hozzá.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!