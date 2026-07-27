Lángokban áll egy lakás a XIII. kerületben, lezárták az utcát

Teljes terjedelmében lángol egy társasházi lakás Budapest XIII. kerületében, a Kassák Lajos utcában. A tűzhöz nagy erőkkel vonultak ki a fővárosi tűzoltók, az érintett útszakaszt pedig teljes szélességében lezárták.
Kigyulladt egy társasház első emeleti lakása Budapest XIII. kerületében hétfőn este - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-t.
Teljes terjedelmében ég egy lakás Budapesten, lezárták a Kassák Lajos utcát
Azt írták:
a Kassák Lajos utcai lakás teljes terjedelmében ég, a fővárosi hivatásos tűzoltók oltják a lángokat, a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínre érkezett.
Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - tették hozzá.
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