Lángokban áll egy lakás a XIII. kerületben, lezárták az utcát

Kigyulladt egy társasház első emeleti lakása Budapest XIII. kerületében hétfőn este - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-t.

Teljes terjedelmében ég egy lakás Budapesten, lezárták a Kassák Lajos utcát Fotó: Gé

Teljes terjedelmében ég egy lakás Budapesten, lezárták a Kassák Lajos utcát

Azt írták:

a Kassák Lajos utcai lakás teljes terjedelmében ég, a fővárosi hivatásos tűzoltók oltják a lángokat, a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínre érkezett.

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - tették hozzá.