Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elszabadult a pokol Magyarországon: brutális erővel csapott le a vihar, főutakat zárt el a rombolás

tűzoltók

Most érkezett: felcsaptak a lángok egy budapesti társasházban, mentők és tűzoltók szirénájától hangos a környék

8 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A József körúton, egy második emeleti lakásban avatkoztak be a tűzoltók. Szirénáktól hangos Budapest.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tűzoltóktűzBudapesttársasház

Tűz ütött ki Budapest nyolcadik kerületében, egy József körúti társasház egyik második emeleti lakásában. 

Tűz ütött ki egy budapesti társasházban: mentik a lakókat
Tűz ütött ki egy budapesti társasházban: mentik a lakókat (A kép illusztráció)
Fotó: Facebook/Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Tűz ütött ki egy budapesti társasházban: mentik a lakókat

A fővárosi hivatásos tűzoltók rövid idő alatt eloltották a nagyjából két négyzetméteren égő lángokat, ezután átvizsgálják a lakást. Az ingatlanban két ember tartózkodott, egyikük magától elhagyta a lakást, másikukat a tűzoltóknak kellett kivinniük, mentő is érkezett a helyszínre - írja a katasztrófavédelem

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!