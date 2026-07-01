Most érkezett: felcsaptak a lángok egy budapesti társasházban, mentők és tűzoltók szirénájától hangos a környék

A József körúton, egy második emeleti lakásban avatkoztak be a tűzoltók. Szirénáktól hangos Budapest.
Tűz ütött ki Budapest nyolcadik kerületében, egy József körúti társasház egyik második emeleti lakásában.
Tűz ütött ki egy budapesti társasházban: mentik a lakókat
A fővárosi hivatásos tűzoltók rövid idő alatt eloltották a nagyjából két négyzetméteren égő lángokat, ezután átvizsgálják a lakást. Az ingatlanban két ember tartózkodott, egyikük magától elhagyta a lakást, másikukat a tűzoltóknak kellett kivinniük, mentő is érkezett a helyszínre - írja a katasztrófavédelem.
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