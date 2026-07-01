Most érkezett: felcsaptak a lángok egy budapesti társasházban, mentők és tűzoltók szirénájától hangos a környék

Tűz ütött ki Budapest nyolcadik kerületében, egy József körúti társasház egyik második emeleti lakásában.

Tűz ütött ki egy budapesti társasházban: mentik a lakókat (A kép illusztráció)

Fotó: Facebook/Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Tűz ütött ki egy budapesti társasházban: mentik a lakókat

A fővárosi hivatásos tűzoltók rövid idő alatt eloltották a nagyjából két négyzetméteren égő lángokat, ezután átvizsgálják a lakást. Az ingatlanban két ember tartózkodott, egyikük magától elhagyta a lakást, másikukat a tűzoltóknak kellett kivinniük, mentő is érkezett a helyszínre - írja a katasztrófavédelem.