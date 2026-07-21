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Budapest

Összeütközött két villamos Budapesten, nagy erőkkel vonultak ki a mentők

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Két villamos ütközött össze kedden Budapest II. kerületében, a Hűvösvölgyi úton. A balesethez a fővárosi hivatásos és a rózsadombi önkéntes tűzoltókat is riasztották, a helyszínre mentők érkeztek, miközben a műszaki mentés folyamatban van.
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Budapestvillamosbalesetmentő

Összeütközött két villamos Budapest II. kerületében, a Hűvösvölgyi úton. 

Villamosbaleset Budapesten: összeütközött két szerelvény, folyik a mentés
Villamosbaleset Budapesten: összeütközött két szerelvény, folyik a mentés Fotó: Facebook/Országos Mentőszolgálat 

Villamosbaleset Budapesten: összeütközött két szerelvény, folyik a mentés

A fővárosi hivatásos és a rózsadombi önkéntes tűzoltók műszaki mentést végeznek. 

A helyszínre a mentők is kiérkeztek. 

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Az MTI helyszínről származó információi szerint a balesetben ketten könnyebben megsérültek.

A Budapesti Közlekedési Központ a honlapján azt írta, hogy az 56A és a 61-es villamos a Budagyöngye megálló és Hűvösvölgy között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótlóbuszok járnak.

A legutóbb vasárnapra virradó éjjel ütközött össze két villamos Budapesten, mindkettő a kocsiszínbe tartott a IX. kerületi Könyves Kálmán körúton; az egyik jármű vezetője könnyebb sérülést szenvedett.

 

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