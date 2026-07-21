Összeütközött két villamos Budapesten, nagy erőkkel vonultak ki a mentők

Összeütközött két villamos Budapest II. kerületében, a Hűvösvölgyi úton.

Villamosbaleset Budapesten: összeütközött két szerelvény, folyik a mentés Fotó: Facebook/Országos Mentőszolgálat

Villamosbaleset Budapesten: összeütközött két szerelvény, folyik a mentés

A fővárosi hivatásos és a rózsadombi önkéntes tűzoltók műszaki mentést végeznek.

A helyszínre a mentők is kiérkeztek.

A baleset a közösségi közlekedés forgalmát akadályozza - írja a katasztrófavédelem.

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Az MTI helyszínről származó információi szerint a balesetben ketten könnyebben megsérültek.

A Budapesti Közlekedési Központ a honlapján azt írta, hogy az 56A és a 61-es villamos a Budagyöngye megálló és Hűvösvölgy között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótlóbuszok járnak.

A legutóbb vasárnapra virradó éjjel ütközött össze két villamos Budapesten, mindkettő a kocsiszínbe tartott a IX. kerületi Könyves Kálmán körúton; az egyik jármű vezetője könnyebb sérülést szenvedett.