Előkészítő ülésen hozott ítéletet a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a nőnek az ügyében, aki 2024. november 21-én az izsófalvai postahivatalban olyan levelet adott fel büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott élettársának, amelyet kétféle kábítószerrel itatott át. A nőt, aki beismerte bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, a bíróság nem jogerősen 2 év – végrehajtásában 4 évi próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztésre ítélte – írta közleményében a Miskolci Törvényszék.
Ehhez nagyon hasonló, ám jóval nagyobb léptékű esetről számoltunk be márciusban, amikor egy hónapokig tartó nyomozás végén kommandósok és rendőrök jelentek meg magyarországi börtönökben és egy nógrádi településen. A célpont egy droghálózatot működtető család volt.
Kábítószert terjesztettek több büntetés-végrehajtási intézetben
A kállói família tagjai – testvérek és hozzátartozóik – pontosan leosztott feladatkör szerint szerezték be a drogot, készítették el az azzal átitatott papírokat és
álnéven feladott levélként küldték be a Márianosztrai Fegyház és Börtönbe, a Balassagyarmati Fegyház és Börtönbe, valamint a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetbe.
A családdal kapcsolatban álló és jogerős szabadságvesztésüket töltő címzettek feldarabolták a ADB-Butinaca elnevezésű, új pszichoaktív kábítószert tartalmazó papírlapokat, és eladták a többi fogvatartottnak. A drog ellenértékét az egyik családtag bankszámlájára utaltatták, a pénzt a család szétosztotta.
Egyre több a droggal átitatott levél
A témában az Origo által küldött megkeresésre a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) azt közölte, az utóbbi években egyre gyakrabban találkoznak kábítószerrel vagy más bódító hatású anyaggal átitatott levelekkel. A beérkező postai küldemények ellenőrzését minden esetben szigorú biztonsági protokollok szerint végzik, és amennyiben felmerül a gyanú tiltott anyag jelenlétére, megteszik a szükséges intézkedéseket, valamint értesítik a hatáskörrel rendelkező nyomozó hatóságot.
Hozzátették, a tiltott tárgyak büntetés-végrehajtási intézetekbe történő bejuttatásának kísérlete nem új jelenség, a világ valamennyi börtönrendszerében folyamatos biztonsági kihívást jelent.
A hozzátartozók és más kapcsolattartók időről időre új módszerekkel próbálják kijátszani a biztonsági rendszereket, ugyanakkor ezen próbálkozások jelentős részét még azelőtt sikerül megakadályozni, hogy a tiltott tárgyak eljutnának a fogvatartottakhoz.
A csempésztárgyak felderítésében a büntetés-végrehajtási szervezet többlépcsős biztonsági rendszert alkalmaz. Ennek része a beérkező küldemények és csomagok átvizsgálása, a személyi állomány rendszeres képzése, a kapcsolattartások folyamatos ellenőrzése, valamint korszerű technikai eszközök és felderítési módszerek alkalmazása.
Régen az alkohol és a nyugtató volt, most a mobiltelefon a sláger
Megtudtuk azt is, hogy míg régebben főként alkohol és nyugtató hatású gyógyszerek illegális bejuttatására tettek kísérleteket, mára ezek a próbálkozások jóval ritkábbak. Napjainkban a drogok mellett a mobiltelefonok becsempészésével kísérletének a leggyakrabban. Ez kiemelt kockázatot jelent, mivel ezek az eszközök alkalmasak jogosulatlan kapcsolattartásra, bűncselekmények szervezésére vagy más jogellenes tevékenység elősegítésére. Az elmúlt években ugyanakkor jelentős eredményeket ért el a büntetés-végrehajtási szervezet ezen a területen:
míg 2016-ban 1459 mobiltelefont találtak a börtönökben, addig 2023-ban 429-et, 2024-ben pedig 513-at. Idén eddig 167 esetben került elő nem engedélyezett telekommunikációs eszköz.
A kapcsolattartók a tiltott tárgyak bejuttatására számos módszerrel próbálkoznak. Előfordult már, hogy mobiltelefonokat élelmiszerekbe, például szalámiba vagy burgonyába rejtettek, de találtak már öblítős flakonban elhelyezett készülékeket is. Egy borsodi fogvatartott pedig a végbelébe rejtett egy mobiltelefont és a hozzá tartozó töltőkábelt, miután édesanyja egy ölelés közben átadta neki a tiltott csomagot.
Kérdésünkre a BvOP azt közölte, a kifejezetten fegyverek becsempészésére irányuló próbálkozások rendkívül ritkák. Ugyanakkor minden olyan tárgy tiltottnak minősül, amely a fogvatartás rendjét, biztonságát veszélyeztetheti, illetve fegyverként vagy támadóeszközként használható.
Hangsúlyozták: amennyiben tiltott tárgy kerül elő, minden esetben megvizsgálják az ügy valamennyi körülményét. A fogvatartottal szemben fegyelmi eljárás indulhat, indokolt esetben büntetőeljárásra is sor kerülhet, emellett szigoríthatják a rá vonatkozó biztonsági intézkedéseket és korlátozhatják kapcsolattartását. A tiltott tárgy bejuttatásában közreműködő külső személyek felelősségét is minden esetben vizsgálják, és amennyiben a jogsértés megalapozott, a büntetés-végrehajtási intézet megteszi a szükséges jogi lépéseket.