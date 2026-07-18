Előkészítő ülésen hozott ítéletet a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a nőnek az ügyében, aki 2024. november 21-én az izsófalvai postahivatalban olyan levelet adott fel büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott élettársának, amelyet kétféle kábítószerrel itatott át. A nőt, aki beismerte bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, a bíróság nem jogerősen 2 év – végrehajtásában 4 évi próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztésre ítélte – írta közleményében a Miskolci Törvényszék.

Három magyarországi büntetés-végrehajtási intézetbe is drogot juttattak be az elfogott család tagjai Fotó: Police.hu

Ehhez nagyon hasonló, ám jóval nagyobb léptékű esetről számoltunk be márciusban, amikor egy hónapokig tartó nyomozás végén kommandósok és rendőrök jelentek meg magyarországi börtönökben és egy nógrádi településen. A célpont egy droghálózatot működtető család volt.

Kábítószert terjesztettek több büntetés-végrehajtási intézetben

A kállói família tagjai – testvérek és hozzátartozóik – pontosan leosztott feladatkör szerint szerezték be a drogot, készítették el az azzal átitatott papírokat és

álnéven feladott levélként küldték be a Márianosztrai Fegyház és Börtönbe, a Balassagyarmati Fegyház és Börtönbe, valamint a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetbe.

A családdal kapcsolatban álló és jogerős szabadságvesztésüket töltő címzettek feldarabolták a ADB-Butinaca elnevezésű, új pszichoaktív kábítószert tartalmazó papírlapokat, és eladták a többi fogvatartottnak. A drog ellenértékét az egyik családtag bankszámlájára utaltatták, a pénzt a család szétosztotta.

Egyre több a droggal átitatott levél

A témában az Origo által küldött megkeresésre a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) azt közölte, az utóbbi években egyre gyakrabban találkoznak kábítószerrel vagy más bódító hatású anyaggal átitatott levelekkel. A beérkező postai küldemények ellenőrzését minden esetben szigorú biztonsági protokollok szerint végzik, és amennyiben felmerül a gyanú tiltott anyag jelenlétére, megteszik a szükséges intézkedéseket, valamint értesítik a hatáskörrel rendelkező nyomozó hatóságot.

Hozzátették, a tiltott tárgyak büntetés-végrehajtási intézetekbe történő bejuttatásának kísérlete nem új jelenség, a világ valamennyi börtönrendszerében folyamatos biztonsági kihívást jelent.

A hozzátartozók és más kapcsolattartók időről időre új módszerekkel próbálják kijátszani a biztonsági rendszereket, ugyanakkor ezen próbálkozások jelentős részét még azelőtt sikerül megakadályozni, hogy a tiltott tárgyak eljutnának a fogvatartottakhoz.

A csempésztárgyak felderítésében a büntetés-végrehajtási szervezet többlépcsős biztonsági rendszert alkalmaz. Ennek része a beérkező küldemények és csomagok átvizsgálása, a személyi állomány rendszeres képzése, a kapcsolattartások folyamatos ellenőrzése, valamint korszerű technikai eszközök és felderítési módszerek alkalmazása.