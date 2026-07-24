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Baleset a Magyar Nagydíjon: összetörte az autóját az F1-es sztárpilóta – videó

busz

Most jött: karambolozott a 9-es busz

44 perce
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A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a Liget téren a 9-es busz ütközött össze egy autóval.
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buszkatasztrófavédelemliget tér

Összeütközött az egyik 9-es busz egy személykocsival Budapest tizedik kerületében – tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

busz
Balesetezett a 9-es busz
Fotó: BKK

Busz balesetezett

A Liget téren történt a baleset, az autó utasai elszaladtak a helyszínről. A buszon körülbelül ötvenen utaztak, valamennyien leszálltak a járatról és máshogy folytatták útjukat. A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez.

 

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