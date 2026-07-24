Most jött: karambolozott a 9-es busz

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a Liget téren a 9-es busz ütközött össze egy autóval.
Összeütközött az egyik 9-es busz egy személykocsival Budapest tizedik kerületében – tájékoztatott a Katasztrófavédelem.
Busz balesetezett
A Liget téren történt a baleset, az autó utasai elszaladtak a helyszínről. A buszon körülbelül ötvenen utaztak, valamennyien leszálltak a járatról és máshogy folytatták útjukat. A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez.
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