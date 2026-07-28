Berúgta és darabokra törte a busz ajtaját egy férfi, mert a sofőr nem engedte fel – fotó

A vádirat szerint a vádlott egy férfi, aki 2025 júniusában Üllőn egy buszmegállóban várakozott a kutyájával, hogy az érkező menetrendszerinti busszal Budapestre menjen – írja közleményében a Pest Vármegyei Főügyészség.

Leszállították a buszról, dühében betörte az ajtót

Fotó: Pest Vármegyei Főügyészség

Dühös lett, mert leszállították a buszról

A buszsofőr azt mondta a férfinek, hogy tegyen fel szájkosarat a kutyájára, mert csak úgy utazhat az állattal együtt a tömegközlekedési eszközön. A férfi azt felelte, hogy nincs nála szájkosár, és kérte a sofőrt, hogy tegyen kivételt, engedje fel a kutyával.

A vezető ekkor felszólította az ittas állapotban lévő férfit, hogy szálljon le a buszról, aki le is szállt, de ekkor olyan erővel rúgott az indulni készülő busz mozgóajtajába, hogy az teljesen betört. Ezt követően a távozott a helyszínről.

A férfi 700.000 forint kárt okozott.

A Monori Járási Ügyészség a férfit nagyobb kárt okozó rongálás bűntettével vádolja, bűnösségéről a Monori Járásbíróság fog dönteni.

Sétabottal tombolt a győri nyugdíjas a buszon

Megdöbbentő erőszak szemtanúi voltak azok az utasok, akik az egyik délutáni győri autóbuszjáraton utaztak. Csak a gyors fizikai közbeavatkozásnak köszönhető, hogy nem végződött súlyosabb tragédiával.