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rongálás

Berúgta és darabokra törte a busz ajtaját egy férfi, mert a sofőr nem engedte fel – fotó

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Rongálás bűntette miatt emeltek vádat azzal a férfival szemben, aki betörte egy menetrendszerinti közlekedő busz ajtaját. A férfi azért lett dühös, mert leszállították a buszról.
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rongálásbuszPest megye

A vádirat szerint a vádlott egy férfi, aki 2025 júniusában Üllőn egy buszmegállóban várakozott a kutyájával, hogy az érkező menetrendszerinti busszal Budapestre menjen – írja közleményében a Pest Vármegyei Főügyészség.

Nem engedték fel a buszra, ezért betörte annak ajtaját
Leszállították a buszról, dühében betörte az ajtót
Fotó: Pest Vármegyei Főügyészség

Dühös lett, mert leszállították a buszról

A buszsofőr azt mondta a férfinek, hogy tegyen fel szájkosarat a kutyájára, mert csak úgy utazhat az állattal együtt a tömegközlekedési eszközön. A férfi azt felelte, hogy nincs nála szájkosár, és kérte a sofőrt, hogy tegyen kivételt, engedje fel a kutyával.

A vezető ekkor felszólította az ittas állapotban lévő férfit, hogy szálljon le a buszról, aki le is szállt, de ekkor olyan erővel rúgott az indulni készülő busz mozgóajtajába, hogy az teljesen betört. Ezt követően a távozott a helyszínről.

A férfi 700.000 forint kárt okozott.

A Monori Járási Ügyészség a férfit nagyobb kárt okozó rongálás bűntettével vádolja, bűnösségéről a Monori Járásbíróság fog dönteni.

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