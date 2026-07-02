Most jött: tragikus buszbaleset történt, legalább 16-an meghaltak

Legalább 16 ember meghalt, további húszan pedig megsérültek, amikor július 2-án csütörtök hajnalban felborult egy távolsági busz a Dél-afrikai Köztársaságban. A hatóságok tájékoztatása szerint a jármű 78 utast szállított Fokvárosból az Eastern Cape tartományban fekvő Idutywa városába. A közlekedési hatóság szóvivője, Simon Zwane elmondta, hogy a buszbaleset azt követően történt, hogy a busz sofőrje egy áruszállító járművel való ütközést próbált elkerülni, amikor is elvesztette uralmát a jármű felett, amely ezt követően felborult.

Legalább 16-an életüket vesztették a tragikus buszbalesetben. Fotó: Pexels

Bár az első jelentések még kilenc halálos áldozatról szóltak, a helyszíni vizsgálatok során később kiderült, hogy a tragédiában összesen 16-an vesztették életüket. A sérülteket a Fokvárostól mintegy 120 kilométerre fekvő Worcester kórházába szállították, míg legalább 43 utas visszautasította az orvosi ellátást. A baleset pontos okát a Dél-afrikai Közúti Közlekedésirányítási Társaság (RTMC) és a rendőrség közösen vizsgálja.

Nem ez az első tragikus buszbaleset Dél-Afrikában júliusban

A héten ez már a második ilyen tragédia volt, miután szerdán - július 1-én - egy Malawiból érkező busz borult fel Limpopo tartományban. Habár még nem tisztázott, de a két balesetnek köze lehet ahhoz is, hogy a térségben jelenleg a téli időszak tart, emiatt a helyi hatóságok arra figyelmeztették az autósokat, hogy a sűrű köd, a füst, a fekete jég és a rossz látótávolság ilyenkor különösen veszélyessé teszi az utakat, írja az ABC.