Ököllel ütötte meg a buszsofőrt egy férfi Érden – megszületett az ítélet

A buszsofőr nem indította el a Budapestre tartó járatot, miután a pár nem volt hajlandó leszállni a kutyával. A támadót később bűnösnek mondta ki a bíróság.

A támadó azért esett neki ököllel a buszsofőrnek, mert kutyáján nem volt szájkosár. Az érdi ügyben jogerős ítélet született. (illusztráció)

Fotó: Katrin Bolovtsova /Pexels

Ököllel támadt a buszsofőrre egy férfi Érden

Egy férfi bántalmazott egy buszsofőrt Érden, miután a sofőr nem engedte, hogy szájkosár nélkül utazzanak a kutyájukkal – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a férfi 2026. június 4-én délután a párjával és kutyájukkal szállt fel egy Budapestre tartó autóbuszra. Mivel az állaton nem volt szájkosár, a sofőr felszólította őket, hogy az utazási szabályoknak megfelelően szálljanak le.

A pár ennek nem tett eleget, és beljebb ment az utastérbe. A buszsofőr nem indította el a járművet, majd ismét távozásra kérte őket.

Az utasok védték meg a sofőrt

A férfi ekkor a vezetőfülkéhez lépett, trágár szavakkal szidalmazta, majd ököllel megütötte a sofőrt. Amikor a sértett felállt, a támadó ismét lesújtott rá. Több utas a buszsofőr védelmére kelt, ezért a férfi és párja elhagyta a helyszínt. A sofőr nem szenvedett orvosi ellátást igénylő sérülést.

A bíróság a támadót nyolc hónap, egy év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet jogerős – derül ki a Pest Vármegyei Főügyészség közleményéből.

Videón a támadás: ököllel ütötte a buszsofőrt egy agresszív utas Budán

Egy szemtanú rögzítette a megdöbbentő esetet Budapesten, a Clark Ádám téren. A felvételen tisztán látszik, amint a férfi bántalmazta a buszsofőrt, aki végül kilökte a jármű ajtaján a támadót.

Buszsofőrre támadt a dühös apa: fenyegetőzött és ököllel ütötte

A férfi ellen most vádat emeltek. A vádlott lánya korábban konfliktusba keveredett az érintett buszsofőrrel, ezt akarta a felháborodott apa megtorolni a támadással.