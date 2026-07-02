Brutális ostrom Hatvanban: kardokkal és fegyverekkel rontott egy család a haragosaira – videó

Vádat emelt a Hatvani Járási Ügyészség azzal a tizenöt személlyel szemben, akik két helyi család elhúzódó, erőszakos viszályának végére akartak brutális módon pontot tenni. A két tábor között már hosszú ideje feszült és ellenséges volt a viszony, ami korábban is többször torkollott tettlegességig, ám a konfliktus 2023 októberében, egy éjszaka fajult el végzetesen.

A támadók fegyverekkel és botokkal felszerelkezve rohanták le a haragosok otthonát, ahol egy másik család tagjai várták őket

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Leszámolásba torkollott a két család közötti elhúzódó viszály

A vádirat szerint az egyik család tizenöt tagja három autóval vonult fel a sértettek házához, azzal a határozott szándékkal, hogy a leszámolással egyszer s mindenkorra lerendezzék a vitát. Amint megálltak az ingatlannál, a támadók botokkal, baseballütőkkel és egy karddal felfegyverkezve rohantak a épület felé, miközben gáz-riasztó fegyverekből gumilövedékes lövéseket adtak le.

Az udvaron tartózkodó sértettek a támadást észlelve heves ellenállásba kezdtek: a kerítésen keresztül ők is gumilövedékekkel lőttek az utcán álló járművekre, hogy feltartóztassák a rohamot, amire a kintről érkezők újabb lövésekkel válaszoltak.

A jelentős túlerőben lévő támadók végül másodpercek alatt áttörték a védelmet, betörtek a családi ház udvarára, és rárontottak az ott lévő nyolc emberre. Az elkövetők a magukkal vitt eszközökkel – köztük éles kardokkal, fokossal, karókkal, botokkal és egy seprűvel – valóságos hajtóvadászatot rendeztek, és a sértettek többségének nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket okoztak.

A gázfegyverekből leadott lövések egyike ráadásul az egyik áldozatot pont a szemén találta el, aki a sérülés következtében véglegesen elveszítette a látását.

Az egész jelenetet, így a három autó megérkezését, a lövöldözést, az udvarra való erőszakos betörést, majd a megfélemlített család lakhelyéről történő elviharzást a ház biztonsági kamerája is rögzítette. A Hatvani Járási Ügyészség magánlaksértés bűntette, többrendbeli, aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés bűntette, valamint egy sértett esetében maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés bűntette miatt nyújtotta be a vádiratot, amelyben valamennyi vádlottra végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását, valamint a közügyek gyakorlásától való eltiltást indítványozta.