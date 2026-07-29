Hihetetlen átverés: 146 millió forintot utalt a csalóknak egy 64 éves csömöri nő

A rendőrség tájékoztatása szerint a 64 éves csömöri nő július végén kapott telefonhívást egy ismeretlentől, aki a bankja ügyintézőjeként mutatkozott be. A csaló azt állította, hogy veszélybe került a bankszámláján lévő pénz, ezért annak megóvása érdekében azonnal intézkednie kell – írja a police.hu.

Csalás: egy 64 éves nő közel 146 millió forintot utalt el, mert elhitte, hogy a bankja és a rendőrség próbálja megmenteni a pénzét.

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Közel 146 millió forint tűnt el

A beszélgetésbe később egy másik férfi is bekapcsolódott, aki rendőrnek adta ki magát, és megerősítette a korábban elhangzottakat, ezzel még hitelesebbé téve a történetet.

A telefonálók arra utasították a nőt, hogy azoknál a pénzintézeteknél, ahol számlával rendelkezik, hajtson végre több átutalást az általuk megadott számlákra.

A sértett bízott bennük, és minden kért tranzakciót végrehajtott.

Mire rájött, hogy csalás áldozata lett, már késő volt: közel 146 millió forint tűnt el a számláiról.

Az ügyben csalás bűntette miatt indult nyomozás.

Erre figyelmeztet a rendőrség

A rendőrség ismét felhívja a figyelmet, hogy a bankok és a hatóságok telefonon soha nem kérik, hogy ügyfeleik pénzt utaljanak át a megtakarításaik "védelme" érdekében.

A szakemberek azt tanácsolják:

Ha valaki telefonon azonnali intézkedést sürget, legyen gyanakvó;

Soha ne adja meg banki adatait, biztonsági kódjait vagy internetbanki hozzáférését ismeretleneknek!

ha kétségei vannak, szakítsa meg a hívást, és kizárólag a bank hivatalos ügyfélszolgálatán érdeklődjön.

Egy másik, szintén megdöbbentő átverésről is írtunk a minap: több mint 26 millió forintos csalás miatt áll bíróság elé egy házaspár, amely barátságba férkőzött áldozatával, majd egymás után találta ki a megható történeteket, hogy pénzt csaljon ki tőle.