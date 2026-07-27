Álmesékkel húzott le egy hiszékeny zalai férfit a házaspár – több mint 26 millió forintot csaltak ki tőle

Barátságot épített ki áldozatával egy házaspár, majd éveken át kitalált tragédiákkal és pénzügyi vészhelyzetekkel vették rá, hogy milliókat utaljon nekik. Az ügyészség szerint a pénzt eszük ágában sem volt visszafizetni, ezért csalás miatt most börtönbüntetést kér rájuk – írja a zaol.hu, a Zala Vármegyei Főügyészségre hivatkozva.

Barátsággal kezdődött, több mint 26 millió forintos csalás lett a vége.

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Megható történetekkel nyerték el a bizalmát

A vádirat szerint az elsőrendű vádlott előbb bizalmi kapcsolatot alakított ki a zalai sértettel, majd felismerte, hogy a férfi jóhiszeműségét könnyen kihasználhatja. Ezt követően rendszeresen különféle valótlan történetekkel kereste meg: hol súlyos anyagi gondokra hivatkozott, hol azt állította, hogy bűncselekmény áldozata lett, máskor pedig arról beszélt, hogy otthonát természeti csapás érte.

A sértett segíteni akart új barátján,

ezért 2023 és 2024 között több részletben összesen 22 millió 320 ezer forintot utalt át, illetve fizetett be a vádlott számlájára.

Az elsőrendű vádlott később a sértett fiával is felvette a kapcsolatot. Mivel az édesapja ekkorra már teljes mértékben megbízott benne, a fia sem gyanakodott, és több alkalommal összesen 2 millió 168 ezer 475 forintot utalt át neki.

A feleség is bekapcsolódott a csalásba

A Zala Vármegyei Főügyészség szerint 2025 februárjában a férfi felesége is úgy döntött, hogy kihasználja a sértett bizalmát.

Telefonon olyan történeteket adott elő, hogy férjét megverték, kórházba került, illetve ügyvédi költségekre van szükség egy kártérítési eljárás miatt.

A nő is rendkívül hitelesen adta elő a meséit, ezért a sértett újabb 2 millió 119 ezer forintot utalt át neki. Bár minden alkalommal kölcsönnek nevezte a kért összegeket és visszafizetést ígért, az ügyészség szerint erre sem szándéka, sem lehetősége nem volt.

A házaspár több mint 26 millió forinttal károsította meg a sértettet és fiát.

A Keszthelyi Járási Ügyészség csalás bűntette miatt emelt vádat ellenük, és mindkét vádlottal szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

Nem ez az egyetlen megdöbbentő csalás: egy idős nőt duguláselhárítás ürügyén vertek át, a páros összesen kétmillió forinttal károsította meg áldozatát.