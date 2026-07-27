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vádlott

Álmesékkel húzott le egy hiszékeny zalai férfit a házaspár – több mint 26 millió forintot csaltak ki tőle

33 perce
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Több mint 26 millió forintos csalás miatt áll bíróság elé egy házaspár, amely barátságba férkőzött áldozatával, majd sorra találta ki a megható történeteket, hogy pénzt csaljon ki tőle.
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vádlottáldozatházaspár

Barátságot épített ki áldozatával egy házaspár, majd éveken át kitalált tragédiákkal és pénzügyi vészhelyzetekkel vették rá, hogy milliókat utaljon nekik. Az ügyészség szerint a pénzt eszük ágában sem volt visszafizetni, ezért csalás miatt most börtönbüntetést kér rájuk – írja a zaol.hu, a Zala Vármegyei Főügyészségre hivatkozva.

csalás
Barátsággal kezdődött, több mint 26 millió forintos csalás lett a vége.
Fotó: Shutterstock

Megható történetekkel nyerték el a bizalmát

A vádirat szerint az elsőrendű vádlott előbb bizalmi kapcsolatot alakított ki a zalai sértettel, majd felismerte, hogy a férfi jóhiszeműségét könnyen kihasználhatja. Ezt követően rendszeresen különféle valótlan történetekkel kereste meg: hol súlyos anyagi gondokra hivatkozott, hol azt állította, hogy bűncselekmény áldozata lett, máskor pedig arról beszélt, hogy otthonát természeti csapás érte.

A sértett segíteni akart új barátján, 

ezért 2023 és 2024 között több részletben összesen 22 millió 320 ezer forintot utalt át, illetve fizetett be a vádlott számlájára.

Az elsőrendű vádlott később a sértett fiával is felvette a kapcsolatot. Mivel az édesapja ekkorra már teljes mértékben megbízott benne, a fia sem gyanakodott, és több alkalommal összesen 2 millió 168 ezer 475 forintot utalt át neki.

A feleség is bekapcsolódott a csalásba

A Zala Vármegyei Főügyészség szerint 2025 februárjában a férfi felesége is úgy döntött, hogy kihasználja a sértett bizalmát.

Telefonon olyan történeteket adott elő, hogy férjét megverték, kórházba került, illetve ügyvédi költségekre van szükség egy kártérítési eljárás miatt.

A nő is rendkívül hitelesen adta elő a meséit, ezért a sértett újabb 2 millió 119 ezer forintot utalt át neki. Bár minden alkalommal kölcsönnek nevezte a kért összegeket és visszafizetést ígért, az ügyészség szerint erre sem szándéka, sem lehetősége nem volt.

A házaspár több mint 26 millió forinttal károsította meg a sértettet és fiát. 

A Keszthelyi Járási Ügyészség csalás bűntette miatt emelt vádat ellenük, és mindkét vádlottal szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

Nem ez az egyetlen megdöbbentő csalás: egy idős nőt duguláselhárítás ürügyén vertek át, a páros összesen kétmillió forinttal károsította meg áldozatát.

 

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