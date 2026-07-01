Eszméletlenre fojtogatta saját gyermekét egy férfi, kórházban a csecsemő

Brutális családi erőszak rázta meg Washington D.C. egyik északnyugati negyedét, ahol egy 21 éves férfi rátámadt barátnőjére és közös kislányukra. A hatóságok tájékoztatása szerint a bántalmazás következtében a csecsemő elvesztette az eszméletét, ami miatt kórházba kellett szállítani. Az elkövetőt, a 21 éves Victor Battle Jr.-t többek között fojtogatással, gyermekbántalmazással és súlyos testi sértéssel vádolják – számolt be róla a Law&Crime.

A washingtoni rendőrség vizsgálja a bántalmazás körülményeit, amely során egy csecsemő is megsérült

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A csecsemőt is kórházba kellett vinni

A bírósági dokumentumokból kiderül, hogy az incidens a délutáni órákban kezdődött, amikor a gyanúsított megjelent a nő Shepherd Street-i lakásánál. Az áldozat elmondása szerint kopogtatást hallott az ajtón, ám amikor megpróbált kinézni a kukucskálón, azt valaki kívülről eltakarta. Amint a nő kinyitotta az ajtót, a férfi azonnal berúgta azt. A megrémült anya karjába vette a kislányát, berohant a hálószobába, és magára zárta az ajtót, de a dühöngő férfi azt is betörte.

A lakásba rontva a gyanúsított kíméletlenül ütlegelni kezdte a nőt, arcát és bordáit sorozta meg ökleivel. Ezután a támadó a csecsemő ellen fordult: a nyakánál fogva emelte fel a kislányt, és olyan erősen szorította, hogy a gyermek eszméletét vesztette, és közvetlen életveszélybe került.

A szomszédok hallva a zajokat megpróbáltak közbelépni és lecsillapítani a férfit, ám ő a segítőkész szomszédot is megpróbálta megütni, majd elmenekült a helyszínről. Távozás közben még fenyegetőzött is, azt kiabálva, hogy fegyverrel fog visszatérni, és mindenkit megöl. Az áldozat ekkor értesítette a segélyhívót. A kiérkező mentősök az eszméletlen csecsemőt azonnal kórházba szállították. A rendőrség nem sokkal később kézre kerítette a férfit, akit először szintén kórházba vittek, mivel az ajtók betörése közben megsérült a keze.

A gyanúsított azonban az egészségügyi intézményben sem nyugodott meg: őrjöngeni kezdett, összetört egy számítógépes billentyűzetet, és lábon rúgta az egyik intézkedő rendőrt.

Miután ellátták a sérüléseit, a rendőrök börtönbe szállították. A férfi bírósági tárgyalásának időpontját egyelőre nem tűzték ki.