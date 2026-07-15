Újabb részletek derültek ki a nagydorogi csecsemőgyilkosságról

A csecsemőgyilkos nő délelőtt 9 óra után sétálni indult az újszülött kisbabájával, miután az élettársa elment dolgozni. A babakocsit a község határában lévő, egyik oldalról a vasúti sín melletti fás-bokros területtel, másik oldalról kukoricatáblával határolt földes útra tolta.

Összeomlott a börtönben a nagydorogi csecsemőgyilkossággal megvádolt anya

Fotó: Bors

Itt az egyre jobban síró gyereket a babakocsiból kivette, hogy megnyugtassa.

Amikor ez nem sikerült, a nő többször is igen nagy erővel ledobta a földre, a földes útra a csecsemőt, majd felvette és ismét nagy erővel ledobta. Végül a fás-bokros területen lévő aljnövényzetbe hajította.

A bántalmazás következtében a kisbaba testszerte igen súlyosan megsérült, ennek következtében néhány percen belül meghalt.

Halálát az idejekorán érkező szakszerű orvosi ellátás sem akadályozhatta volna meg.

Ezt követően a nő hazatolta az üres babakocsit, majd valótlan bejelentést tett a rendőrségre a gyerek eltűnéséről, elrablásáról. A kisbaba holttestét még aznap délután fél 4 körül megtalálták.

A büntetlen előéletű nő később beismerte a bűnösségét, jelenleg is börtönben van. Vele szemben a többszörösen minősülő emberölés miatt a főügyészség fegyházbüntetés kiszabását és a közügyektől eltiltását szorgalmazza a Szekszárdi Törvényszéknél, annak megállapításával, hogy a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható. A főügyészség egyben indítványt tett a letartóztatás fenntartására.

Így bánnak a börtönben a rabok a csecsemőgyilkossal

A nagydorogi csecsemőgyilkosság ügye hónapok óta kísérti a közvéleményt, de a börtön falai között is téma mindennap.

A gyászoló apáról az Origo részletes anyagot közölt.