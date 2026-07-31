Engedély nélkül, ittasan és bedrogozva okozott balesetet, majd elmenekült

Egy budapesti nő autója július 30-án ütközött össze egy másik járművel Aszófőn. A másik sofőr kiszállt az autóból, majd adatai hátrahagyása nélkül távozott a helyszínről.

Cserbenhagyás: ittasan, bedrogozva menekült a baleset helyszínéről egy férfi (illusztráció)

Fotó: MediaWorks

Ittasan és bedrogozva menekült el a baleset helyszínéről

Közlekedési baleset történt július 30-án kora délután Aszófőn. Egy budapesti nő a 71-es főút felé haladt, amikor nem adott elsőbbséget egy jobbról érkező autónak, ezért a két jármű összeütközött.

A másik autót vezető 42 éves dunakeszi férfi kiszállt, majd adatai hátrahagyása és segítségnyújtás nélkül elmenekült a helyszínről. A rendőrök rövid időn belül azonosították és elfogták.

Az intézkedés során kiderült, hogy a férfi a tulajdonos engedélye nélkül vitte el a gépkocsit, alkoholt és kábítószert fogyasztott, jogosítványa pedig nem volt. Őrizetbe vették, ellene többek között cserbenhagyás, ittas járművezetés, jármű önkényes elvétele és kábítószer birtoklása miatt indult eljárás. A férfit előállították, kihallgatták, engedély nélküli vezetés miatt pedig külön szabálysértési eljárás is indult ellene – írta meg a Police.hu.

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