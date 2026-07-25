Halálra gázolt egy kerékpárost, majd Magyarországra menekült a BMW-s tini

Cserbenhagyásos gázolás történt múlt hétfőn Szlovákiában, a Pozsony melletti Dunacsún (Čunovo) közelében. Az esti órákban egy BMW elütött egy 51 éves kerékpárost, aki belehalt a balesetben szerzett sérüléseibe.

A cserbenhagyásos gázolás áldozatát már nem lehetett megmenteni

Fotó: Unsplash

A tragédiát egy biztonsági kamera is rögzítette. A felvételek alapján a sofőr rövid időre megállt az elütött kerékpáros mellett, majd ismét gázt adott és elhajtott. Ezt követően Magyarországra jött, ahol Rajka közelében hátrahagyta az összetört autót. Megpróbált elrejtőzni a rendőrök elől, azonban azok elfogták. Ekkor vált bizonyossá: a cserbenhagyó egy mindössze 15 éves ír fiú volt, aki a családjával érkezett Szlovákiába nyaralni.

Cserbenhagyásos gázolás: mások sem törődtek az áldozattal?

Egyes szemtanúk szerint a tini már korábban is nagy sebességgel száguldozott a környéken – folyamatosan pörgette a motort és driftelt. Más beszámolók szerint nem egyedül volt a balesetkor: a BMW mögött még két, külföldi rendszámú személyautó haladt, azonban ők sem álltak meg elsősegélyt nyújtani az elütöttnek, akihez végül a baleset szemtanúi hívtak mentőket - írja a Parameter oldala.