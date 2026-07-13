Bilincsben a díler: gyerekeknek árulta a mérget

Gyanúsítottként hallgattak ki és őrizetbe vettek a rendőrök egy 18 éves dílert, akit kábítószer-kereskedelem közben értek tetten Oroszlányban. A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság közösségi oldalán közzétett beszámoló szerint az eset egy péntek délután történt, amikor a férfi az utcán leszólított két nála fiatalabb – egy fiatalkorú és egy gyermekkorú – fiút, hogy drogot adjon el nekik – írta a Kemma.hu.

Az oroszlányi díler ruházatából kerültek elő a tabletták és marihuána

Fotó: Police.hu

Tetten érték az oroszlányi dílert

Az illegális üzletet végül a helyi egyenruhások gyors közbelépése hiúsította meg, akik még a tranzakció közben csaptak le a gyanúsítottra. A rendőrök a helyszínen átkutatták a férfi ruházatát, amelynek során alufóliába csomagolt pakettek, különféle tabletták, valamint zöld növényi törmelék került elő.

A hatóságok megállapították, hogy a lefoglalt anyagok között marihuána és kristály is volt.

A tetten ért férfit ezután előállították az Oroszlányi Rendőrkapitányságra, ahol kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd a hatóságok kezdeményezték a letartóztatását is.