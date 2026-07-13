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kábítószer

Bilincsben a díler: gyerekeknek árulta a mérget

29 perce
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A rendőrség még az adásvétel közben csapott le egy utcai kábítószer-terjesztőre a hétvége előtt. A Komárom-Esztergom vármegyei egyenruhások által tetten ért 18 éves díler két nála jóval fiatalabb fiút, egy fiatalkorút és egy gyermekkorút szólított meg a nyílt utcán, az üzletet azonban a hatóság gyors közbelépése megakadályozta.
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Gyanúsítottként hallgattak ki és őrizetbe vettek a rendőrök egy 18 éves dílert, akit kábítószer-kereskedelem közben értek tetten Oroszlányban. A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság közösségi oldalán közzétett beszámoló szerint az eset egy péntek délután történt, amikor a férfi az utcán leszólított két nála fiatalabb – egy fiatalkorú és egy gyermekkorú – fiút, hogy drogot adjon el nekik – írta a Kemma.hu.

Az oroszlányi díler ruházatából kerültek elő a tabletták és marihuána
Az oroszlányi díler ruházatából kerültek elő a tabletták és marihuána
Fotó:  Police.hu 

Tetten érték az oroszlányi dílert

Az illegális üzletet végül a helyi egyenruhások gyors közbelépése hiúsította meg, akik még a tranzakció közben csaptak le a gyanúsítottra. A rendőrök a helyszínen átkutatták a férfi ruházatát, amelynek során alufóliába csomagolt pakettek, különféle tabletták, valamint zöld növényi törmelék került elő.

 A hatóságok megállapították, hogy a lefoglalt anyagok között marihuána és kristály is volt. 

A tetten ért férfit ezután előállították az Oroszlányi Rendőrkapitányságra, ahol kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd a hatóságok kezdeményezték a letartóztatását is.

 

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