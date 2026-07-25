Nyomkövetővel a csuklóján kapták el a dílert: fehér por, készpénz és 16 telefon lapult zsebeiben

Július 22-én két gyanúsan idegesen viselkedő férfira lettek figyelmesek a X. kerületben járőröző rendőrök. Az igazoltatás során az egyikőjük bal csuklóján egy nyomkövetőt fedeztek fel a tisztek, majd zsebeiből kábítószergyanús anyag, készpénz és telefonok kerültek elő. A dílert őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

Nyomkövetővel a csuklóján kapták el a dílert

Fotó: Police.hu

Nyomkövetővel a csuklóján kapták el a dílert

Szerda délután a X. kerületben egy parkoló autóban ülő két férfira figyeltek fel rendőrök, akik feltűnően idegesen kezdtek viselkedni. Ahogy az egyenruhások közeledni kezdtek, egyikőjük kiszállt, majd egy közeli ingatlan felé vette az irányt. Többszöri felszólításra sem állt meg, de végül utolérték és igazoltatták.

Kiderült, hogy a bal csuklóján nyomkövető eszközt visel, és egy korábbi bűncselekmény miatt Budapest és Pest megye közigazgatási területére kiterjedő bűnügyi felügyelet hatálya alatt áll

- olvasható a rendőrség oldalán.

Ruházata átvizsgálása után a tisztek még több gyanús dolgot fedeztek fel, köztük egy műanyag tégelyben 4,54 gramm fehér, kábítószergyanús port, 175 000 forintot, egy üvegpipát, valamint 16 mobiltelefont.

A talált dolgokat a rendőrség lefoglalta, a férfit pedig előállították a X. Kerületi Rendőrkapitányságra. A droggyorsteszt THC jelenlétét mutatta ki szervezetében, míg az előzetes vizsgálat kimutatta, hogy a fehér por N-etil-pentedron-hidroklorid, amely kábítószernek minősül.

Az autóban ülő másik férfi sem úszta meg: ruháját és járművét is átvizsgálták, de nála nem találtak bűncselekményre utaló tárgyat, és droggyorstesztje is negatív lett.

A menekülni próbáló 34 éves F. István a környéken árult drogot. A BRFK X. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Az akcióról ide kattintva nézhető meg videós beszámoló.