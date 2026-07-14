Több mint négymilliárd forint értékű illegális dohányterméket foglalt le a NAV a júniusi ellenőrzések során. A hatóság közlése szerint az akciókban több különböző módszerrel dolgozó elkövetői csoportokat is felderítettek, az egyéni próbálkozóktól egészen a szervezetten működő bűnbandákig.

Dohány: négymilliárd forint értékű illegális készletet foglalt le a NAV

Fotó: NAV

A pénzügyi nyomozók összesen több mint 36 millió szál cigarettát, nyolc tonna fogyasztási dohányt és 32 ezer ízesített e-cigarettát vontak ki a forgalomból. A NAV szerint az illegális kereskedelem jelentős kárt okoz az államnak, hiszen a legálisan értékesített hasonló mennyiség után mintegy 2,4 milliárd forint jövedéki adót és további egymilliárd forint áfát fizettek volna be.

A razziák során a hatóságok több helyszínen is felléptek az illegális dohánykereskedelem ellen. Találtak csempészett árut, elektronikus cigarettákat, raktárként használt konténereket, valamint egy komplett illegális cigarettagyárat is.

A NAV tájékoztatása szerint az akciók nyomán öt büntetőeljárás indult, amelyekben 16 személyt hallgattak ki gyanúsítottként. Közülük hat ember esetében a bíróság elrendelte a letartóztatást.

A hatóság hangsúlyozta, hogy a lefoglalt mennyiségek nemcsak az állami bevételeket veszélyeztetik, hanem a jogszerűen működő piaci szereplőkkel szemben is tisztességtelen előnyt jelentenek.

A NAV legutóbb egy hamis luxustermékekkel megrakott buszra csapott le.