Lecsapott a NAV: illegális dohánykereskedelem miatt vettek őrizetbe gyanúsítottakat

Újabb gyanúsítottakat fogtak el a dél-alföldi illegális dohánykereskedelmi hálózat felszámolása során, a lefoglalt illegális áru értéke már meghaladja az 1,2 milliárd forintot - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága hétfőn az MTI-vel.

Illegális dohánykereskedelmi hálózat tagjait vették őrizetbe. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Illegális dohánykereskedelmi hálózat tagjait vették őrizetbe

Azt írták: tavasszal csaptak le az illegális dohánytermékek feketepiaci értékesítésére szakosodott, "családi vállalkozásként" működő bűnbandára. Felidézték: akkor a nyomozók több mint 1600 kilogramm fogyasztási dohányt foglaltak le, négy embert gyanúsítottként hallgattak ki, és 200 millió forintot meghaladó értékben zároltak gépjárműveket, ingatlanokat, valamint készpénzt.

Az általuk okozott vagyoni hátrány összege már ekkor megközelítette a 400 millió forintot. A nyomozók július elején a bűnhálózat további tagjainál is megjelentek, ahol újabb depókat tártak fel - tették hozzá.

A tájékoztatás szerint az egyik akció helyszínén egy parkoló tehergépjárműből mintegy ötezer doboz zárjegy nélküli cigarettát, az ingatlan tárolóhelyiségeiből pedig több mint tízezer doboz zárjegy nélküli cigarettát és 50 zárjegy nélküli elektromos cigarettát foglaltak le.

Jelezték: a bűnözői hálózat illegális tevékenységének elkövetési értéke már meghaladja az 1,2 milliárd forint kiskereskedelmi forgalmi értéket.

A pénzügyőrök a legutóbbi alkalommal két embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, különösen jelentős értékre, bűnszövetségben elkövetett pénzmosás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Egyiküket őrizetbe vették, akinek a letartóztatását elrendelte a bíróság - áll a közleményben.