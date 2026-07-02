Összehangolt akcióban számolták fel azt a bűnbandát, amely drogot terjesztett Tatán és környékén, közölte a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a police.hu oldalon. A közlemény szerint a tatai nyomozók kedden a megyei társszervekkel együtt csaptak le egy 55 éves helyi férfira és két társára.

Drogkereskedő bűnbandát számoltak fel a hatóságok. Fotó: Unsplash

A férfi kristályt árult, és még "14. életévüket be sem töltött gyermekeket is rászoktatott az anyagra"

- írták, hozzátéve, hogy a gyanúsítottak veszélyes anyaggal hígították a szert, közvetlen életveszélynek kitéve a fogyasztókat. A hálózat fenntartásához a bűnözők orgazdaként tevékenykedtek: a kábítószerért cserébe lopott kerékpárokat, elektromos rollereket és hangfalakat is elfogadtak.

Drogkereskedő bűnbandát számoltak fel a hatóságok Tatánál

A megyei rendőrkapitányságok összefogásának köszönhetően a nyomozók nemcsak a dílereket, hanem a fogyasztói kört és a lopott tárgyak eredetét is azonosították.

A férfit kábítószer-kereskedelem és pénzmosás bűntette miatt őrizetbe vették, társai szintén gyanúsítottként felelnek tetteikért

- áll a közleményben.