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kr nni

Döbbenetes látvány fogadta a rendőröket a pesti lakásban: harmincmilliót érő dolgot dugdosott a tárolóban

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Több mint öt kilogramm kábítószert találtak a KR NNI munkatársai egy budapesti lakásban. A lefoglalt drog feketepiaci értéke mintegy 30 millió forint. A hatóságok kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt indítottak nyomozást a budapesti férfi ellen, akit a rajtaütés után bűnügyi őrizetbe vettek.
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Jelentős mennyiségű, mintegy 30 millió forint feketepiaci értékű drogot foglaltak le a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) munkatársai egy budapesti lakásban – olvasható a Police.hu oldalán. Az ügyben a KR NNI Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatalának pécsi osztálya indított nyomozást egy fővárosi férfi ellen, akivel kapcsolatban felmerült a gyanú, hogy kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik.

A rendőrök által lefoglalt, közel harmincmillió forint értékű drog a KR NNI felvételén
A rendőrök által lefoglalt, közel harmincmillió forint értékű drog a KR NNI felvételén
Fotó: Police.hu

Öt kilogramm feletti drogmennyiséget találtak a fővárosban

A nyomozók június 29-én csaptak le a gyanúsítottra. A férfi ruházatának átvizsgálásakor három csomag kokaingyanús, fehér por került elő. A nyomozás ezután a férfi lakásában és a hozzá tartozó tárolóban folytatódott, ahol a rendőrök összesen 5083 gramm amfetamint, 7,4 gramm kristályos MDMA-t, valamint 406 gramm kokaint találtak, amelyből 25 tasaknyit már előre kiporcióztak az értékesítéshez. A kábítószer mellett a hatóságok lefoglaltak 770 ezer forint készpénzt, egy személygépkocsit, és zár alá vettek egy bankszámlát is.

Az akció ezzel nem ért véget: a rendőrök a díler fogyasztói köréből további öt embernél tartottak kutatást, akik közül hármat gyanúsítottként hallgattak ki. Egyiküknél 181 gramm marihuánát találtak és foglaltak le, míg két másik kuncsaft gyorstesztje pozitív eredményt mutatott.

A budapesti férfit az előállítását követően drog-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd a nyomozók bűnügyi őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

 

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