Futárszolgálattal hozatták a marihuánát Spanyolországból, 20 milliós biznisz bukott le

Egy kecskeméti férfi és felesége vezetésével működött az a kiterjedt drogterjesztő hálózat, amelynek felszámolásáról a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság a napokban fejezte be a nyomozást– olvasható a Police.hu oldalán. Az ügy még 2022-ben kezdődött, amikor a későbbi főszervező, M. Miklós eredetileg saját használatra vásárolt kábítószert egy sióagárdi lakostól. A két férfi között azonban hamarosan komolyabb üzleti megállapodás született: elhatározták, hogy nagyban is elindítják az illegális anyagok terjesztését Kecskeméten és környékén.

A rendőrség által lefoglalt spanyolországi drog a kapitányságon

Fotó: Police.hu

Milliókat hozott a spanyolországi drog Kecskeméten

A bizniszbe M. Miklós a feleségét is bevonta, és közel két éven keresztül közösen szervezték a kábítószer beszerzését, valamint az eladáshoz szükséges, több emberből álló terjesztői hálózat kiépítését. A nyomozás feltárta, hogy a marihuánát közvetlenül Spanyolországból, futárszolgálatokon keresztül hozatták Magyarországra. Annak érdekében, hogy a lebukást elkerüljék és megnehezítsék a hatóságok dolgát, a csomagokat fiktív vagy gyanútlan harmadik személyek nevére és különböző címekre kézbesíttették. Az így beérkező árut a házaspár az ismerősi körében értékesítette, a nyereségen pedig megosztoztak a sióagárdi beszállítóval.

Az illegális vállalkozás idővel újabb tőkéhez jutott, amikor egy lajosmizsei férfi 20 millió forint készpénzzel szállt be az üzletbe, nagyobb profit reményében. Bár az általa finanszírozott szállítmány sikeresen megérkezett Spanyolországból, a csoport tagjai már nem tudták értékesíteni, mert a rendőrök közbeléptek.

M. Miklóst egy kecskeméti áruház parkolójában érték tetten a nyomozók, éppen abban a pillanatban, amikor egy több mint 6,5 kilogramm marihuánát tartalmazó csomagot vett át. A hatóságok emellett a futárszolgálat logisztikai központjában egy másik, szintén Spanyolországból feladott küldeményt is lefoglaltak, amelyben újabb, közel 7 kilogrammnyi kábítószer lapult.

A rajtaütést követő összehangolt házkutatások során a rendőrök jelentős mennyiségű marihuánát, hasist, kokaint és MDMA tablettákat, valamint a porciózáshoz és kereskedelemhez használt eszközöket találtak.

A bűncselekményből származó vagyon visszaszerzése érdekében a hatóságok több millió forint készpénzt, luxus karórákat, aranytömböket és két nagy értékű autót is lefoglaltak, illetve zár alá vettek.

Az ügyben összesen kilenc gyanúsítottat hallgattak ki; a jelenleg is letartóztatásban lévő M. Miklóst és szabadlábon védekező feleségét bűnszövetségben, jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével gyanúsítják, míg a hálózat többi tagjának kábítószer-kereskedelem miatt kell felelnie.

A rendőrség a vizsgálatot lezárta, és az ügy iratait vádemelési javaslattal továbbította az ügyészségnek.