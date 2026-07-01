Aranytömbök, luxusautók, rengeteg pénz és drog: nagy fogást jelentett be a rendőrség

Drogterjesztői hálózatot számolt fel a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Az ügy középpontjában egy kecskeméti férfi és a felesége áll, akik a gyanú szerint közel két éven át szervezték a kábítószer beszerzését és értékesítését Kecskemét környékén. A férfi először saját használatra vásárolt drogot egy sióagárdi lakostól, később azonban megállapodtak abban, hogy tovább is adja az anyagot – írja a Police.hu

Marihuánát, hasist, kokaint, MDMA-tablettákat, több millió forint készpénzt, karórákat, aranytömböket és két nagy értékű autót is találtak a drogterjesztőú bandánál Fotó: Police.hu

A rendőrség szerint a hálózat több emberből állt, a drogot pedig ismerősi körben értékesítették. Később egy lajosmizsei férfi is beszállt az üzletbe, és 20 millió forintot adott újabb kábítószer vásárlására.

Drogot, pénzt, aranyat és luxusautókat foglaltak le

A rendőrök egy kecskeméti áruház parkolójában csaptak le a férfira, amikor több mint hat és fél kilogramm marihuánát vett át. Egy másik, közel hétkilós csomagot már a futárszolgálat logisztikai központjában foglaltak le.

Fotó: Police.hu

A házkutatások során marihuánát, hasist, kokaint, MDMA-tablettákat, több millió forint készpénzt, karórákat, aranytömböket és két nagy értékű autót is találtak. Kilenc gyanúsított ellen javasolnak vádemelést.

Fotó: Police.hu

Drogot szállított egy bolgár férfi, az M1-es autópályán

Vádat emeltek egy bolgár állampolgárságú férfi ellen, aki Magyarországon átutazva kábítószert tartott magánál. A férfi metamfetamint birtokolt, ezért az ügyészség fegyházbüntetés, kiutasítás és a lefoglalt kábítószer elkobzását indítványozta.