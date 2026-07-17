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bódult sofőr

Bekristályozva támadt egy presszó vendégére egy bajai férfi

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Vádat emelt a Bajai Járási Ügyészség egy büntetett előéletű férfi ellen, aki több bűncselekmény miatt áll bíróság elé. A vád szerint a férfi drog fogyasztását követően kétszer is autót vezetett, emellett egy presszó teraszán egy vendégre is rátámadt.
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bódult sofőrdrogkristály

Drog fogyasztását követően vezetett autót az a férfi, aki ellen a Bajai Járási Ügyészség bódult állapotban elkövetett járművezetés, kábítószer birtoklása és garázdaság miatt emelt vádat.

A rendőrségi szemlefotón az ügyben lefoglalt, feltételezett drog látható.
A rendőrségi szemlefotón az ügyben lefoglalt, feltételezett drog látható
Fotó:  Magyarország Ügyészsége 

A vádirat szerint a férfi tavaly augusztus 23-án este Baja közelében lévő otthonában kristály fantázianevű szintetikus drogot fogyasztott. Ennek ellenére autóba ült, noha a szer hátrányosan befolyásolta vezetési képességét.

Az este folyamán egy közeli italbolt teraszán szóváltásba keveredett egy nővel, majd minden előzmény nélkül odalépett a nő élettársához, akit térden rúgott és többször megpofozott. A sértett a támadás következtében nyolc napon belül gyógyuló zúzódásos sérüléseket szenvedett.

A következő reggel ismét fogyasztott a drogból

A vád szerint a férfi másnap reggel autójában, egy crack pipából ismét fogyasztott a fehér porból, majd újra volán mögé ült.

A rendőrségi szemle során lefoglalt crack pipa, amelyet a gyanú szerint kábítószer fogyasztásához használtak
A rendőrségi szemle során lefoglalt crack pipa, amelyet a gyanú szerint kábítószer fogyasztásához használtak
Fotó:  Magyarország Ügyészsége 

Az ügyészség szerint a vádlott erőszakos, kihívóan közösségellenes magatartása alkalmas volt arra, hogy megbotránkozást vagy riadalmat keltsen a jelenlévőkben.

A büntetett előéletű férfi a cselekmények idején korábbi felfüggesztett szabadságvesztésének próbaideje alatt állt.

Az ügyészség végrehajtandó fogházbüntetés kiszabását indítványozza, valamint azt is kezdeményezte, hogy a bíróság rendelje el a korábban felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását. Emellett indítványozták a lefoglalt kábítószer és a fogyasztáshoz használt eszközök elkobzását, továbbá a vádlott kötelezését a mintegy 430 ezer forintos bűnügyi költség megfizetésére.

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