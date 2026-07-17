Bekristályozva támadt egy presszó vendégére egy bajai férfi

Drog fogyasztását követően vezetett autót az a férfi, aki ellen a Bajai Járási Ügyészség bódult állapotban elkövetett járművezetés, kábítószer birtoklása és garázdaság miatt emelt vádat.
A vádirat szerint a férfi tavaly augusztus 23-án este Baja közelében lévő otthonában kristály fantázianevű szintetikus drogot fogyasztott. Ennek ellenére autóba ült, noha a szer hátrányosan befolyásolta vezetési képességét.
Az este folyamán egy közeli italbolt teraszán szóváltásba keveredett egy nővel, majd minden előzmény nélkül odalépett a nő élettársához, akit térden rúgott és többször megpofozott. A sértett a támadás következtében nyolc napon belül gyógyuló zúzódásos sérüléseket szenvedett.
A következő reggel ismét fogyasztott a drogból
A vád szerint a férfi másnap reggel autójában, egy crack pipából ismét fogyasztott a fehér porból, majd újra volán mögé ült.
Az ügyészség szerint a vádlott erőszakos, kihívóan közösségellenes magatartása alkalmas volt arra, hogy megbotránkozást vagy riadalmat keltsen a jelenlévőkben.
Az ügyészség végrehajtandó fogházbüntetés kiszabását indítványozza, valamint azt is kezdeményezte, hogy a bíróság rendelje el a korábban felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását. Emellett indítványozták a lefoglalt kábítószer és a fogyasztáshoz használt eszközök elkobzását, továbbá a vádlott kötelezését a mintegy 430 ezer forintos bűnügyi költség megfizetésére.
A büntetett előéletű férfi a cselekmények idején korábbi felfüggesztett szabadságvesztésének próbaideje alatt állt.