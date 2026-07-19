Napköziben folyt a drogkereskedelem, börtönbüntetést kapott egy amerikai házaspár

Egy észak-dakotai házaspárt ítéltek el az Egyesült Államokban, miután a hatóságok szerint drogkereskedelem folyt az otthonukban működő házi napköziben, ahol a gyermekek jelenlétében kábítószert porcióztak.

A drogkereskedelem miatt elítélt házaspár otthonában házi napközi is működött

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Drogkereskedelem és kábítószer-birtoklás miatt ítélték el a házaspárt

A 43 éves Cara Aus bűnösnek vallotta magát kokain terjesztésére irányuló összeesküvés, valamint kábítószer birtoklása miatt. A bíróság öt év szabadságvesztésre ítélte, amelyből 18 hónapot kell letöltenie, a fennmaradó rész felfüggesztett büntetés. Emellett két év pártfogó felügyelet alá kerül.

Férje, Joshua Aus gyermekelhanyagolás és két rendbeli kábítószer-birtoklás miatt vallotta magát bűnösnek. Őt 360 nap szabadságvesztésre ítélték, amelyből egy napot kell letöltenie, a büntetés fennmaradó részét felfüggesztették, továbbá 18 hónap pártfogó felügyeletet kapott.

Az ügy 2024 áprilisában kezdődött, amikor egy kéthónapos csecsemőt súlyos kartöréssel szállítottak kórházba. Az orvosok megállapították, hogy a sérülés nem baleset következménye volt, ezért a napközi működési engedélyét felfüggesztették.

A nyomozás során a hatóságok több olyan esetet is feltártak, amikor korábban a napközibe járó gyermekek sérüléseit nem jelentették a jogszabályoknak megfelelően. A dokumentált esetek között kulcscsonttörés, könyöksérülés, megmagyarázhatatlan zúzódások és egyéb sérülések is szerepeltek.

A nyomozás fordulópontját egy férfi vallomása jelentette, aki kilenc hónapig a házaspár otthonában lakott. Elmondása szerint jelentős mennyiségű kábítószert értékesítettek az ingatlanból, és előfordult, hogy a drogokat gyermekek jelenlétében mérték ki.

A rendőrség több házkutatást is végrehajtott, amelyek során digitális bizonyítékokat, tanúvallomásokat és tárgyi bizonyítékokat gyűjtöttek. A hatóságok szerint ezek alátámasztották, hogy az ingatlanban a napközi működése alatt is rendszeres kábítószer-kereskedelem zajlott – számolt be róla a Law and Crime.

A házkutatás során Cara Aus tagadta a vádakat, és azt mondta a nyomozóknak, hogy félreértik a helyzetet.

A Cara Aus ellen emelt gyermekelhanyagolási vádat végül a vádalku részeként ejtették.

'Go ahead look': Couple ran illegal drug business out of their home daycare, weighed out product when children were present https://t.co/y18gMXkkhd — Law & Crime (@lawcrimenews) July 18, 2026