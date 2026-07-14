Ablakon menekült ki a hétfős egri család az égő házból

Egy apró fürdőszoba ablakon mászott ki egy hét fős egri család hétfőn délelőtt, miután kigyulladt otthonuk. Az esetről egy 9 éves kisfiú nyilatkozott az RTL Híradónak, akit testvérével együtt apjuk és nagymamájuk tolt ki a nyíláson, majd a legidősebb testvér a két felnőttnek is segített kijutni az égő házból.

A fürdőszoba ablakán menekült ki a család az égő házból (Képünk illusztráció)

Fotó: Gé

A fürdőszoba ablakán menekült ki a család az égő házból

Mindenét elveszítette a hétfős család, miután hétfő délelőtt teljesen leégett az otthonuk. A katasztrófához két tűzoltóautó érkezett, a lángokat végül két vízsugárral sikerült eloltani. Az épületben 3 gázpalack volt, mindegyik felrobbant.

Hátul volt egy ajtó, abban a pillanatban mikor kinéztem berobbant, és utána szaladtam be a gyerekekért, hogy őket kimenekítsem

– mondta a nagymama, aki elsőként vette észre a tüzet a földszinten.

Az egyik 9 éves gyermek elmondása szerint a fürdőszoba ablakon kellett kimászniuk, ugyanis a füst és a tűz nagyon gyorsan terjedni kezdett.

Van egy kád pont az ablaknál, és apukám meg mamám kidobálta a kicsiket, utána jöttem én is. Apukámat egy kicsit nehezebben, de sikerült kiszedni, mert megjött a bátyám

– emlékezett vissza a fiú.

A család épségben kijutott, de 3 kutyájukat már nem tudták megmenteni. A ház teljesen kiégett, így most rokonokhoz költöztek egy hétre. Az önkormányzat azt ígérte mindenkin megpróbálnak segíteni. Az épület középső szintjén egy madártenyésztéssel foglalkozó család élt, akiknek 40 állatuk veszett oda. A tulajdonos nem a házban lakik, telefonon értesült a tűzesetről, ami sokkolta.

A tűz pontos okát most vizsgálják, addig is a lakók abban reménykednek, hogy adományokból újjá tudják építeni otthonukat.