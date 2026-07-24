NAV-akció: több ezer ízesített elektromos cigarettát vontak ki a forgalomból

Nagyszabású ellenőrzés során több mint 18 ezer darab illegális elektromos cigaretta került elő egy fővárosi raktárból. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai lefoglalták a teljes árut – írja a Blikk.

Elektromos cigaretta: több mint 18 ezer illegális terméket foglalt le a NAV, 25 milliós bírság jöhet (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A pénzügyőrök a rendszeres közterületi és piacellenőrzések során figyeltek fel egy nyitott raktárhelyiségre, ahol raklapokon sorakozó, fóliával becsomagolt kartondobozokat és különböző árukat találtak. A helyszínen tartózkodó kínai állampolgár elismerte, hogy a raktárban lévő termékek az ő tulajdonát képezik, és hozzájárult az ingatlan átvizsgálásához.

Ízesített WAKA termékeket foglaltak le

A NAV munkatársai a csomagok átvizsgálása során összesen 18 600 darab WAKA márkájú elektromos cigarettát találtak. A termékek többféle ízesítésben – például narancs-, alma- és dinnyeízben – kerültek elő. A tulajdonos azonban nem tudta igazolni a készlet eredetét, ezért a teljes mennyiséget lefoglalták, majd a hatóság bűnjelraktárába szállította.

Magyarországon tiltottak az ilyen ízesített termékek

A NAV tájékoztatása szerint a WAKA típusú termékek ugyanabba a kategóriába tartoznak, mint több korábban ismertté vált tiltott márka, például az Elf Bar vagy a Vapsolo.

Az ízesített elektronikus cigaretták forgalmazása Magyarországon nem engedélyezett: ezeket sem üzletekben, sem interneten keresztül nem lehet legálisan értékesíteni. A hazai szabályok szerint dohánytermékeket kizárólag engedélyezett nemzeti dohányboltokban lehet árusítani.

A férfi ellen költségvetési csalás és jövedéki törvénysértés miatt indult eljárás. Az adóhatóság által kiszabható bírság összege meghaladhatja a 25 millió forintot.