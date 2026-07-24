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elektromos cigaretta

NAV-akció: több ezer ízesített elektromos cigarettát vontak ki a forgalomból

27 perce
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A NAV pénzügyőrei több mint 18 ezer darab tiltott elektromos cigarettát találtak egy budapesti raktárban. Az illegális elektromos cigaretta miatt a tulajdonos ellen eljárás indult, és akár 25 millió forintot meghaladó bírságot is kiszabhatnak rá.
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elektromos cigarettabírságNAV

Nagyszabású ellenőrzés során több mint 18 ezer darab illegális elektromos cigaretta került elő egy fővárosi raktárból. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai lefoglalták a teljes árut – írja a Blikk.

Elektromos cigaretta: több mint 18 ezer illegális terméket foglalt le a NAV, 25 milliós bírság jöhet
Elektromos cigaretta: több mint 18 ezer illegális terméket foglalt le a NAV, 25 milliós bírság jöhet (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A pénzügyőrök a rendszeres közterületi és piacellenőrzések során figyeltek fel egy nyitott raktárhelyiségre, ahol raklapokon sorakozó, fóliával becsomagolt kartondobozokat és különböző árukat találtak. A helyszínen tartózkodó kínai állampolgár elismerte, hogy a raktárban lévő termékek az ő tulajdonát képezik, és hozzájárult az ingatlan átvizsgálásához.

Ízesített WAKA termékeket foglaltak le

A NAV munkatársai a csomagok átvizsgálása során összesen 18 600 darab WAKA márkájú elektromos cigarettát találtak. A termékek többféle ízesítésben – például narancs-, alma- és dinnyeízben – kerültek elő. A tulajdonos azonban nem tudta igazolni a készlet eredetét, ezért a teljes mennyiséget lefoglalták, majd a hatóság bűnjelraktárába szállította.

Magyarországon tiltottak az ilyen ízesített termékek

A NAV tájékoztatása szerint a WAKA típusú termékek ugyanabba a kategóriába tartoznak, mint több korábban ismertté vált tiltott márka, például az Elf Bar vagy a Vapsolo.

Az ízesített elektronikus cigaretták forgalmazása Magyarországon nem engedélyezett: ezeket sem üzletekben, sem interneten keresztül nem lehet legálisan értékesíteni. A hazai szabályok szerint dohánytermékeket kizárólag engedélyezett nemzeti dohányboltokban lehet árusítani.

A férfi ellen költségvetési csalás és jövedéki törvénysértés miatt indult eljárás. Az adóhatóság által kiszabható bírság összege meghaladhatja a 25 millió forintot.

Elektromos cigarettával csaltak el csaknem 3 milliárd forintot

Négy férfi ellen emelt vádat a Baranya Vármegyei Főügyészség egy több éven át működő bűnszervezet ügyében. Az elektromos cigaretta töltőfolyadékainak értékesítése után a vádirat szerint nem fizettek jövedéki adót, amellyel csaknem 3 milliárd forintos vagyoni hátrányt okoztak a magyar költségvetésnek.

Ezek az elektromos cigaretta rejtett veszélyei

Egy friss kutatás szerint az e-cigaretta használata nemcsak a szervezetre, hanem a gének működésére is hatással lehet. Az elektromos cigaretta a vizsgálatok alapján olyan biológiai folyamatokat indíthat be, amelyek hosszú távon növelhetik a rák, a szívbetegségek és más súlyos kórképek kockázatát.

 

 

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