NAV-akció: több ezer ízesített elektromos cigarettát vontak ki a forgalomból

Nagyszabású ellenőrzés során több mint 18 ezer darab illegális elektromos cigaretta került elő egy fővárosi raktárból. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai lefoglalták a teljes árut – írja a Blikk.
A pénzügyőrök a rendszeres közterületi és piacellenőrzések során figyeltek fel egy nyitott raktárhelyiségre, ahol raklapokon sorakozó, fóliával becsomagolt kartondobozokat és különböző árukat találtak. A helyszínen tartózkodó kínai állampolgár elismerte, hogy a raktárban lévő termékek az ő tulajdonát képezik, és hozzájárult az ingatlan átvizsgálásához.
Ízesített WAKA termékeket foglaltak le
A NAV munkatársai a csomagok átvizsgálása során összesen 18 600 darab WAKA márkájú elektromos cigarettát találtak. A termékek többféle ízesítésben – például narancs-, alma- és dinnyeízben – kerültek elő. A tulajdonos azonban nem tudta igazolni a készlet eredetét, ezért a teljes mennyiséget lefoglalták, majd a hatóság bűnjelraktárába szállította.
Magyarországon tiltottak az ilyen ízesített termékek
A NAV tájékoztatása szerint a WAKA típusú termékek ugyanabba a kategóriába tartoznak, mint több korábban ismertté vált tiltott márka, például az Elf Bar vagy a Vapsolo.
Az ízesített elektronikus cigaretták forgalmazása Magyarországon nem engedélyezett: ezeket sem üzletekben, sem interneten keresztül nem lehet legálisan értékesíteni. A hazai szabályok szerint dohánytermékeket kizárólag engedélyezett nemzeti dohányboltokban lehet árusítani.
A férfi ellen költségvetési csalás és jövedéki törvénysértés miatt indult eljárás. Az adóhatóság által kiszabható bírság összege meghaladhatja a 25 millió forintot.
Elektromos cigarettával csaltak el csaknem 3 milliárd forintot
Négy férfi ellen emelt vádat a Baranya Vármegyei Főügyészség egy több éven át működő bűnszervezet ügyében. Az elektromos cigaretta töltőfolyadékainak értékesítése után a vádirat szerint nem fizettek jövedéki adót, amellyel csaknem 3 milliárd forintos vagyoni hátrányt okoztak a magyar költségvetésnek.
Ezek az elektromos cigaretta rejtett veszélyei
Egy friss kutatás szerint az e-cigaretta használata nemcsak a szervezetre, hanem a gének működésére is hatással lehet. Az elektromos cigaretta a vizsgálatok alapján olyan biológiai folyamatokat indíthat be, amelyek hosszú távon növelhetik a rák, a szívbetegségek és más súlyos kórképek kockázatát.