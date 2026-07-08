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elektromos cigaretta

Elektromos cigarettával csaltak el csaknem 3 milliárd forintot

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Négy férfi ellen emelt vádat a Baranya Vármegyei Főügyészség egy több éven át működő bűnszervezet ügyében. Az elektromos cigaretta töltőfolyadékainak értékesítése után a vádirat szerint nem fizettek jövedéki adót, amellyel csaknem 3 milliárd forintos vagyoni hátrányt okoztak a magyar költségvetésnek.
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elektromos cigarettaköltségvetési csalásPécsi Járási Ügyészségtöltőfolyadék

A Baranya Vármegyei Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt emelt vádat négy férfi ellen. A vádirat szerint az elektromos cigarettákhoz használható töltőfolyadékok után éveken át nem fizettek jövedéki adót.

Öt éven át nem fizettek jövedéki adót az elektromos cigaretta töltőfolyadékainak értékesítése után Fotó: Unsplash
Öt éven át nem fizettek jövedéki adót az elektromos cigaretta töltőfolyadékainak értékesítése után
Fotó: Unsplash

A bűnszervezet vezetője még 2017-ben határozta el, hogy elektromos cigarettákhoz használható töltőfolyadékok értékesítésével fog foglalkozni. 

Mivel ezek Magyarországon jövedéki adóköteles terméknek minősülnek, az adófizetési kötelezettség elkerülése érdekében Horvátországban alapítottak gazdasági társaságot társaival.

A nyomozás adatai szerint a magyar vásárlók a bűnszervezet által működtetett internetes oldalakon adhatták le rendeléseiket. A termékeket Horvátországban csomagolták be, majd saját futárszolgálatukkal szállították Magyarországra.

Hogyan működött a rendszer?

A vádirat szerint a futárszolgálat járműveit a bűnszervezet tagjai rendszeresen kísérték, hogy figyeljék az esetleges hatósági ellenőrzéseket, és szükség esetén időben figyelmeztessék a futárokat.

A hatóságok szerint az elkövetők öt év alatt több mint 10 millió milliliter elektromos cigaretta-töltőfolyadékot értékesítettek úgy, hogy a jövedéki adót nem fizették meg.

Az ügyészség szerint a magyar költségvetést csaknem 3 milliárd forintos vagyoni hátrány érte.

A nyomozás során a hatóságok a bűnszervezet tagjaitól nagy értékű gépjárműveket és ingatlanokat foglaltak le, illetve vettek zár alá.

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