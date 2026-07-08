Elektromos cigarettával csaltak el csaknem 3 milliárd forintot

A Baranya Vármegyei Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt emelt vádat négy férfi ellen. A vádirat szerint az elektromos cigarettákhoz használható töltőfolyadékok után éveken át nem fizettek jövedéki adót.

Öt éven át nem fizettek jövedéki adót az elektromos cigaretta töltőfolyadékainak értékesítése után

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A bűnszervezet vezetője még 2017-ben határozta el, hogy elektromos cigarettákhoz használható töltőfolyadékok értékesítésével fog foglalkozni.

A nyomozás adatai szerint a magyar vásárlók a bűnszervezet által működtetett internetes oldalakon adhatták le rendeléseiket. A termékeket Horvátországban csomagolták be, majd saját futárszolgálatukkal szállították Magyarországra.

Hogyan működött a rendszer?

A vádirat szerint a futárszolgálat járműveit a bűnszervezet tagjai rendszeresen kísérték, hogy figyeljék az esetleges hatósági ellenőrzéseket, és szükség esetén időben figyelmeztessék a futárokat.

Az ügyészség szerint a magyar költségvetést csaknem 3 milliárd forintos vagyoni hátrány érte.

A nyomozás során a hatóságok a bűnszervezet tagjaitól nagy értékű gépjárműveket és ingatlanokat foglaltak le, illetve vettek zár alá.