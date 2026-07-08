Elektromos cigarettával csaltak el csaknem 3 milliárd forintot

A Baranya Vármegyei Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt emelt vádat négy férfi ellen. A vádirat szerint az elektromos cigarettákhoz használható töltőfolyadékok után éveken át nem fizettek jövedéki adót.
A bűnszervezet vezetője még 2017-ben határozta el, hogy elektromos cigarettákhoz használható töltőfolyadékok értékesítésével fog foglalkozni.
A nyomozás adatai szerint a magyar vásárlók a bűnszervezet által működtetett internetes oldalakon adhatták le rendeléseiket. A termékeket Horvátországban csomagolták be, majd saját futárszolgálatukkal szállították Magyarországra.
Hogyan működött a rendszer?
A vádirat szerint a futárszolgálat járműveit a bűnszervezet tagjai rendszeresen kísérték, hogy figyeljék az esetleges hatósági ellenőrzéseket, és szükség esetén időben figyelmeztessék a futárokat.
A hatóságok szerint az elkövetők öt év alatt több mint 10 millió milliliter elektromos cigaretta-töltőfolyadékot értékesítettek úgy, hogy a jövedéki adót nem fizették meg.
Az ügyészség szerint a magyar költségvetést csaknem 3 milliárd forintos vagyoni hátrány érte.
A nyomozás során a hatóságok a bűnszervezet tagjaitól nagy értékű gépjárműveket és ingatlanokat foglaltak le, illetve vettek zár alá.
Mivel ezek Magyarországon jövedéki adóköteles terméknek minősülnek, az adófizetési kötelezettség elkerülése érdekében Horvátországban alapítottak gazdasági társaságot társaival.