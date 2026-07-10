Elfogatóparancsot adtak ki egy 26 éves férfi ellen – a rendőrség a lakosság segítségét is kéri

Újabb név került fel a rendőrség körözési adatbázisába. A hatóságok jelenleg a 26 éves Kasu Mózest keresik, miután büntetés-végrehajtási bíró elfogatóparancsot adott ki ellene – írja a Kemma.

Kasu Mózest keresik a rendőrök

Fotó: police.hu

A rendőrségi nyilvántartás szerint Kasu Mózes 2000. április 10-én született Mátészalkán, magyar állampolgár. Az elfogatóparancsot 2026. július 8-án rendelte el a Nyíregyházi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja, az ügyben pedig a Mátészalkai Rendőrkapitányság jár el.

A körözési adatok alapján az elfogatóparancsot büntetés-végrehajtási bíró bocsátotta ki.

A nyilvántartás szerint a körözés jogalapjául szolgáló bűncselekmény garázdaság.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki a körözött személy tartózkodási helyéről érdemi információval rendelkezik, értesítse a rendőrséget személyesen bármely rendőrkapitányságon, vagy tegyen bejelentést a 112-es segélyhívó számon, illetve a Telefontanú 06-80-555-111-es, ingyenesen hívható zöldszámán. Fontos, hogy a körözött személy elfogását senki ne próbálja saját maga megkísérelni.

Aki információval rendelkezik Kasu Mózes tartózkodási helyéről, értesítheti a rendőrséget személyesen bármely rendőri szervnél, illetve bejelentést tehet a 112-es segélyhívó számon vagy a Telefontanú ingyenesen hívható 06-80-555-111-es zöldszámán is. A hatóságok kérik, hogy a körözött személy elfogását senki ne próbálja saját maga végrehajtani, hanem minden esetben értesítse a rendőrséget.

Kapcsolódó hír, hogy nemrég a rendőrség körözési listájára került Czakó Emília, művésznevén Kávétejszín is, aki a mulatós sztár, Kunu Márió egykori párjaként vált ismertté. A 20 éves nő ügye nagy visszhangot váltott ki a bulvársajtóban.