Elgázoltak egy kislányt Mogyoródon: ezt mondta az apa

Mint arról az Origó is beszámolt, július 6-án este súlyos baleset történt az egyik buszmegállóban Mogyoródon. Egy 21 éves sofőr elvesztette uralmát a járműve felett, kisodródott az útról, egy buszmegállóba rohant, így elgázolt egy ott várakozó 13 éves kislányt. Jázmint életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Mivel a megállóban többen is tartózkodtak, csak a szerencsén múlt, hogy nem történt még nagyobb baj.

Elgázoltak egy kislányt Mogyoródon Fotó: magnific.com

László, a kislány édesapja röviden tájékoztatta az Origót gyermeke állapotáról.

Jázmin már sokkal jobban érzi magát. Észnél van és felismer minket

– mondta némileg megkönnyebbülten László. A gyermeken több operációt is el kellett végezni. Valamennyi jól sikerült, árulta el a szülő. A család természetesen folyamatosan látogatja a gyermeket a betegágyánál, és bízik a teljes felépülésében.

Nem minden elgázolt éli túl a balesetet

A buszmegállókban várakozók védtelenségét tragikus balesetek sora igazolja. A közelmúltban többször is előfordult, hogy a járdára sodródó autók ártatlan embereket gázoltak el.

Idén februárban Győrben egy Aston Martin szaladt fel a buszmegállóba, ahol elgázolt egy ott várakozó idős asszonyt. A nő a helyszínen életét vesztette. Cs. Dávid a tragédia után a Borsnak azt mondta, hogy sajnálja a történteket. Az ügyben már az előkészítő ülést is megtartották, ám a férfi nem ismerte be a bűnösségét a vádirattal megegyezően, ezért ősszel kezdetét veszi a bizonyítási eljárás.

Az elhunyt nő fia, János ugyancsak a Borsnak beszélt arról, hogy ha gyűlölködne, azzal nem kapná vissza az édesanyját, de reméli, hogy Cs. Dávidot örökre eltiltják a vezetéstől.

János, a Győrben halálra gázolt édesanyja, Ilona képét mutatja Fotó: Mediaworks

Egy súlyos budapesti esetnél például a kereszteződésbe túl nagy sebességgel érkező sofőr elveszítette uralmát a jármű felett, felhajtott a járdára, és halálra gázolt egy várakozó személyt. Hasonlóan drámai volt a 2021-es Üllői úti baleset, ahol egy figyelmetlen járművezető tért le az útról és hajtott a megállóba, több személyt megsebesítve.

Kiemelt közérdeklődést váltott ki a 2017-es Dózsa György úti tragédia. Bár ezt is gyakran „buszmegállós gázolásként” emlegetik, a technikai háttere más: M. Richárd a megengedett 50 km/h helyett több mint 130 km/h-val hajtott, amikor összeütközött egy szabálytalanul kanyarodó Citroënnel. Az ütközés erejétől a Citroën a megállóba sodródott, ahol két utas életét vesztette, többen pedig megsérültek. M. Richárdot halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt 3 év 6 hónap fogházbüntetésre ítélték és örökre eltiltották a vezetéstől. Ezen esetek közös tanulsága, hogy a gyorshajtás és a figyelmetlenség végzetes következményekkel járhat a védtelen gyalogosokra nézve.