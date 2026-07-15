Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Gyászhír

Meghalt Szantó Öcsi bácsi

Hoppá!

Híres influenszer videójában tűnt fel Orbán Viktor a világbajnoki elődöntőn

eltűnt

Megtalálták a Deseda tóban eltűnt férfi holttesttét

52 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A férfit korábban nagy erőkkel keresték. Az elsősorban speciális, műszaki, árvízi, belvízi és magasból való mentéseket végző Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület (KÖTÉL) Facebook-oldalán azt írta, hogy kishajóval, búvárokkal, víz alatti kutatóberendezésekkel kapcsolódott be az eltűnt utáni keresésébe, amely végül szerda hajnalban vezetett eredményre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
eltűntDeseda tóholttest

Megtalálták a Kaposvárhoz közeli Deseda tóban eltűnt férfi holttestét - közölte a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel szerdán.

Megtalálták a Deseda tóban eltűnt férfi holttestét /  Fotó: Facebook / KÖTÉL Speciális Mentőszolgálat 

Megtalálták a Deseda tóban eltűnt férfi holttestét

Batta Zsolt Iván elmondta, a rendőrség hétfő este kapott bejelentést arról, hogy a 63 éves férfit látták elmerülni a tóban. Hozzátette, a kaposvári rendőrkapitányság közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a tragédia körülményeit.

Az elsősorban speciális, műszaki, árvízi, belvízi és magasból való mentéseket végző Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület (KÖTÉL) Facebook-oldalán azt írta, hogy kishajóval, búvárokkal, víz alatti kutatóberendezésekkel kapcsolódott be a férfi keresésébe, amely szerda hajnalban vezetett eredményre.

Az MTI más forrásból úgy értesült, hogy a férfi horgászott. Beúszott az etetőbójájához, visszafelé azonban elmerült a vízben, és többé nem bukkant fel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!