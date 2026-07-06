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eltűnt gyerekek

Csónakázás után tűnt el egy kislány, a tóparton holttestet találtak

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Egy 11 éves amerikai kislány egy csónakázás során tűnt el az Ohio állambeli Lake Erie tavon. Az ügyében a hatóságok őrizetbe vettek egy 41 éves nőt. A tragédia körülményeinek tisztázása érdekében a nyomozás továbbra is folyamatban van.
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eltűnt gyerekekAmerikagyilkosság

A rendőrség őrizetbe vett egy 41 éves ohiói nőt az Egyesült Államokban, miután egy 11 éves kislány eltűnt egy csónakázás során a Lake Erie tavon. A hatóságok vasárnap bejelentették, hogy egy fiatal gyermek holttestét találták meg a tó partján, amely feltehetően az eltűnt kislányé – számolt be róla a Daily Mail.

Az eltűnt kislány után több napon át kutattak a Lake Erie térségében (képünk illusztráció) Fotó: Unsplash
Az eltűnt kislány után több napon át kutattak a Lake Erie térségében (képünk illusztráció)
Fotó: Unsplash

Mit lehet tudni az eltűnt kislány ügyéről?

A Lucas megyei seriffhivatal tájékoztatása szerint Kristen Gerrie ellen gyermek veszélyeztetése miatt emeltek vádat. A hatóságok szerint a 41 éves nő vigyázott a 11 éves Angelique Cunninghamre, amikor a kislány július 1-jén este eltűnt, alig 15 perccel azután, hogy a hajó kifutott a Jerusalem Township területén található Meinke Marinából.

A családtagok szerint Kristen Gerrie a gyermek szomszédja volt, míg a hatóságok bébiszitterként hivatkoztak rá.

A nyomozás eddigi adatai szerint Angelique Cunningham egy szabadidős csónakázáson vett részt Kristen Gerrie és a 38 éves Jonathan Ciha társaságában, aki a hatóságok szerint a hajó tulajdonosa volt.

A kislány édesanyja másnap hajnalban jelentette be gyermeke eltűnését, miután nem tért haza.

A hatóságok vasárnap délelőtt közölték, hogy egy fiatal lány holttestére bukkantak a Lake Erie partján. A hivatalos azonosítás a bejelentés időpontjában még nem történt meg, azonban a rendőrség közlése szerint minden jel arra utal, hogy az eltűnt kislány holttestét találták meg.

Jonathan Cihát, a hajó tulajdonosát másnap reggel holtan találták a vízben. A Lucas megyei halottkém előzetes megállapítása szerint a férfi feltehetően vízbe fulladt, halálának pontos körülményeit azonban továbbra is vizsgálják. A hajót később a West Sister-sziget közelében találták meg.

A seriffhivatal közlése szerint a nyomozók úgy vélik, hogy a tragédia valamennyi eseménye összefügg egymással. A hatóságok tovább vizsgálják a történtek pontos körülményeit.

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